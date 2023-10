Het diskussion om skolnedläggning: Stor uppslutning i Tuna skola

Tjänstemannasidans högsta representant var Vimmerby kommuns skolchef Ola Karlsson från Barn- och utbildningsförvaltningen.

Han inledde mötet med att berätta att det som kommer fram på dialogmötet kommer att sammanställas med de kommande dialogmötena om skolorna och förskolorna i Rumskulla, Brännebro och Djursdala. Utredningen kommer därefter vara en del av politikernas beslutsunderlag.

Överkapacitet i skolorna

Kritiska röster tyckte att det var missvisande att kalla det för ett dialogmöte då dialogen främst skulle ske i föräldrarnas diskussionsgrupper och inte mot tjänstemännen. Andra frågor rörde om det är rätt att spara på kransorternas förskolor och skolor när det kanske fanns andra delar i förvaltningens verksamhet som ”blöder mer pengar” eller varför Tuna skola ens finns med på besparingslistan då de har stabilt antal elever och en positiv demografikurva jämfört med andra delar av kommunen.

Ola Karlsson berättade att anledningen till att Tuna fanns med inte hade något med kvalitén på skolan att göra. Det är en fråga om möjligheter att flytta elever utan att behöva bygga ut, Vimmerby kommun har trots allt minskande barnkullar:

– I Vimmerby finns en kapacitet på närmare 2500 barn. Nu finns det 1700. Det är över 700 skol- och förskoleplatser som finns redo som det är nu.

Om skolorna med större elevantal, som Södra Vi och Frödinge, skulle läggas ned hade de fyra mindre skolorna inte kunnat ta emot dem utan att man behövt bygga ut. I både Södra Vi och Frödinge finns en kapacitet för att ta emot fler elever.

Förberedda frågor

Föräldrarna hade haft tidigare diskussionsmöten och många frågor var redan förberedda. Under 90 minuter diskuterades dessa och nya åsikter om hur familjerna skulle påverkas socialt, ekonomiskt och tidsmässigt av att kanske behöva skaffa ännu en bil, hur barnen upplever att byta lärare eller hur föräldrarnas möjligheter att arbeta påverkas. Även den återkommande frågan om kransorternas attraktionskraft bland familjer nämndes.

Diskussionsunderlaget lämnades sedan in för att kompletteras senast den 3:e november.

Mot slutet av kvällen träffade Dagens Vimmerby skolchefen Ola Karlsson och talade om kvällens möte.

– Vårt syfte med mötet är att få in synpunkter från vårdnadshavare så vi kan ha med det i vår utredning. Hur man tror att en nedläggning av skolan eller förskolan skulle påverka. Vi har även lämnat en möjlighet att man lämnar in tankar under ”övrigt” så jag vet inte vad vi kommer att få in för frågor men jag kan ana att det givetvis finns en stor oro. Inte bara i Tuna utan i Djursdala, Gullringen och Rumskulla också. Man håller skolan högt i Tuna och verkar väldigt nöjda och trygga med den, det har varit tydligt.

Kan ni förstå att det blir en väldigt jobbig situation för vårdnadshavare när det ständigt återkommer besparingskrav och förslag om att deras skola är i farozonen?

– Det är en jobbig situation. Det kan jag absolut förstå. Sedan har vi olika situationer på de olika orterna i Vimmerby kommun. Det är inte likadant för till exempel Tuna och Rumskulla men vi har en prognos med minskande mängder barn och elever totalt. Det behöver vi se över och anpassa antalet platser utifrån hur många barn vi har. Vi är här som tjänstemän för att samla in information till ett underlag. Sedan ska det tas av politikerna.

”Trevligt att de kom ut”

Från föräldrahåll hade man också tankar kring tisdagens möte. Michael Olsson och Emelie Karlsson delade med sig av sina upplevelser:

– Det var ju trevligt att de kom ut och pratade med oss men vi hade gärna sett mer av en dialog. De tog in åsikter. Det kunde vi skickat in. Bra att de kom ut och hade ett möte men jag hade velat se att vi samlades igen för att de skulle kunna ge lite svar på de frågor vi hade så att det blir som en dialog mellan oss. Nu ställde de frågor, vi skrev ner och de tar med svaren, inledde Michael.

– Jag håller med Michael. Det skulle ha varit en dialog men att det inte blev det riktigt. Alla argument man tänkt på innan och som man har laddat blev bara frågor på lappar, fortsatte Emelie.

De inbjudna föräldrarna visste om att det var tjänstemännen som skulle närvara och uppskattade möjligheten att presentera sina argument i någon form och uppslutningen av vårdnadshavare.

– Det var roligt att så många föräldrar kom och att de fick se den styrka som finns i Tuna samhälle. Det är fantastiskt fint. Roligt är det inte med sådana diskussioner men det värmer en om hjärtat att se att vi står upp för samhället. Alla är ju emot nedläggningen. Elevantalet ökar ju här för varje år och det minskar inne i Vimmerby. Vill de ha en inflyttning till hela Vimmerby kommun ska de ju bevara skolorna i kransorterna, avslutade Michael.

Stefan Härnström