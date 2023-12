Stadshotellet frias efter diskrimineringsgranskning

Det var efter en händelse i juli som en gäst menade att hotellet inte var tillgängligt för denne som sitter i rullstol. I sin anmälan till Diskrimineringsombudsmannen skrev gästen att tillgängligheten på hotellet inte fanns för gästen, som har en funktionsnedsättning.

"Det finns en väg till uteserveringen om man sitter i rullstol men där ställer de ett bord så ska man gå in och ut så måste man vara besvärlig och be andra gäster att flytta på sig. Ingången till restaurangen inomhus eller hotellet når man via en utomhushiss. Dörrarna på hissen går utåt vilket betyder att min assistent inte kan stå bakom rullstolen och hålla i min rullstol och nå de båda svängdörrarna för att öppna. Man får stå på sidan om mig och försökte sparka upp dörrarna, då det dessutom är en liten uppförsbacke är det livsfarligt. Vid ett tillfälle stannade en bil för att hjälpa oss komma in i hissen. Utanför hissen står dessutom en reklamskylt från en huvudvårdsbutik som man måste sparka bort när man kommer ut från hissen eftersom man inte kan ställa mig i backen och sedan gå och flytta skylten", skrev man i anmälan.

Vidare skrev gästen att det var tydligt att hotellet inte välkomnade personer som sitter i rullstol. Disrkimineringsombudsmannen inledde en utredning och begärde in ett skriftligt svar från hotellet.

– Det är en missnöjd gäst och jag vet inte vad syftet är, men vi diskriminerar absolut inte någon, varken rullstolsburna eller några andra. Alla är välkomna till oss. Det här har blivit en stor grej av något som kunde ha löst sig direkt på plats om vi fått veta mer då. Det stod ett bord olyckligt i vägen, men så fort vi fick kännedom om det så flyttade vi bordet och åtgärdade det hela. Därefter var det löst. Vad gäller handikapphissen så stämmer inte det man skriver i anmälan. Det här är ingen stor grej. De är missnöjda med något och jag har ingen större kommentar egentligen. Det hela verkar vara ett missförstånd, kommenterade hotell- och verksamhetschefen Martina Andersson.

Ingen kritik riktas

Det här var första gången som hotellet anmäldes till DO. Nu är utredningen färdig och Diskrimineringsombudsmannen har slagit fast att Stadshotellet inte brutit mot förbudet mot diskriminering.

"A och bolaget har olika uppfattningar om bolagets hiss är tillgänglig för rullstolsburna personer eller inte.Bolaget har under utredningen uppgett att hissen är möjlig att använda för personer i rullstol samt att det vid behov finns möjlighet att be om assistans från bolagets personal. Dessa uppgifter styrks av de fotografier bolaget bifogat i sitt yttrande. DO bedömer därför att det inte finns stöd i utredningen för att bolagets hiss är otillgänglig för personer i rullstol", skriver man som skäl för att inte rikta någon kritik.

En skylt, som tillhör en annan näringsidkare, har Stadshotellet varit i kontakt med och bett om att ha uppsikt över skyltens placering för att garantera framkomlighet för rullstolar.

Diskrimineringsombudsmannen avslutar nu ärendet.