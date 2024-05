Här är klassen som läste mest och fick spendera två heldagar i Vimmerby

Den stora läsutmaningen är ett gemensamt initiativ från Adlibris, Bonnier Carlsen, Natur & Kultur samt Rabén & Sjögren med målet att skapa ökad läslust bland unga och bidra till att läsning blir en vardagsvana.

Hindby skola i Malmö och Hallenskolan i Mölndal vann första respektive andra utmaningen. Nu har 2023 års vinnare, klass 4B på Rosendalsskolan i Linköping, hämtat ut förstapriset i form av en resa till Vimmerby med besök på Astrid Lindgrens Värld, guidad tur och besök i utställningen på Astrid Lindgrens Näs och Filmbyn Småland i Mariannelund. I priset ingick dessutom resan mellan städerna och övernattning i ALV:s ”Lilla staden”.

"Spännande att läsa"

Det är vad klassen har gjort under två späckade dagar i Astrid Lindgrens Vimmerby.

– Alla Sveriges fjärdeklassare har haft möjlighet att som klass anmäla sig till tävlingen som pågick under höstterminen. Den klass som läste mest i tid räknat vann en resa till Vimmerby. Denna klass läste i snitt en timme och 28 minuter per dag och per elev, säger Carolina Klintefelt, kommunikatör och projektkoordinator för Litteraturnod Vimmerby som tar hand om besöket.

Omkring 2 900 klasser deltog i tävlingen under hösten och tog varje chans till läsning.

– Antalet deltagande klasser ökar för varje år och det går att se på statistiken att läsandet har ökat i den här målgruppen under de här åren, säger Carolina Klintefelt.

Vår tidning hälsade på den vinnande klassen i samband med besöket på Astrid Lindgrens Näs.

– Jag tycker att det är roligt att läsa. ”De tysta stegen bakom” är min favoritbok och den är jättebra och spännande men också lite läskig och mystisk. När jag läser en bok känns det som att jag är där inne. Det är spännande att läsa och man blir nyfiken på vad som ska hända i nästa kapitel, säger eleven Ikram Oumar.

"Blev peppade av att man kunde vinna"

Renate Murken, klasslärare på Rosendalsskolan i Linköping, ser läsningen som en viktig del i undervisningen.

– Eleverna älskar att läsa och vi jobbar mycket med läsning och läsförståelse. De är jätteduktiga på att läsa, men de förstår inte riktigt allt de läser. Så är det för många elever, men andraspråkselever har det kanske lite tuffare. Vi läser mycket i skolan, 20 minuter varje morgon, säger Renate Murken.

Eleverna fastnade direkt för tävlingen och såg chansen att komma till Vimmerby i två dagar.

– Eleverna blev peppade av att man kunde vinna. Vi har hela tiden försökt peppa dem till att läsa mycket. Vi har läsprotokoll där de fyller i en tårtbit för varje fem minuter som de läser och föräldrarna får i sin tur skriva under protokollet, säger Renate Murken.

Att resa till Vimmerby och besöka flera ställen med koppling till Astrid Lindgren är värdefullt.

– Många av våra elever skulle aldrig fått chansen att komma till Vimmerby om det inte hade varit för tävlingen. Det är lyxigt att vi hade så kort resa och hann få en heldag på Astrid Lindgrens Värld.