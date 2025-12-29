2025 BLIR TIDERNAS BÄSTA ÅR FÖR ASTRID LINDGRENS VÄRLD

Nytt besöksrekord, nytt omsättningsrekord och nytt vinstrekord. Vimmerbys flaggskepp Astrid Lindgrens Värld kommer summera ett superår 2025. – Det blir bästa året någonsin. Vi slår rekord på rekordet, säger vd Joacim Johansson.

Astrid Lindgrens Värld, som kommunen fortsatt äger knappt tio procent av, har haft flera starka år sedan pandemin. Men inget blir lika bra som 2025. Det kommer att bli nya rekord på alla möjliga parametrar.

Det tidigare besöksrekordet från 2019 på knappt drygt 537 000 besökare slogs. I år kom närmare 545 000 gäster till parken.

Dessutom kommer man, vilket vår tidning redan nu kan berätta, slå både sitt tidigare omsättningsrekord och sitt vinstrekord. Omsättningen 2024 landade på cirka 348 miljoner kronor och resultatet kring 30 miljoner kronor.

2023 slog Astrid Lindgrens Värld ett nytt omsättningsrekord. Då landade omsättningen på 313 miljoner kronor att jämföra med 279 miljoner kronor 2022. Men det blev nytt rekord direkt 2024.

Att ALV nu slår trippla rekord är förstås något som gör att vd Joacim Johansson myser.

– Det här blir det bästa året någonsin och då var ändå ifjol det bästa året någonsin. Vi slår rekord på rekordet, säger han.

Och det på alla parametrar?

– Ja. Vi slår rekord på antal gäster, omsättning och på resultatet. Jag vill som vanligt återkomma med resultatet i mars, men det går att säga att prognosen visar runt 17 procent bättre än fjolåret på resultatet och 22 procent bättre än budget. Vi är försiktiga när vi budgeterar och dessutom var 2024 ett rekordår. Det är inte alltid man slår ett nytt rekord varje år, men det ser jättebra ut.

Nytt rekord 2026?

Joacim Johansson gläds verkligen åt det gångna året och är ödmjuk inför känslan av att utradera alla gamla rekord.

– För varje år med ett rekord kommer man närmare ett år utan rekord. Det är som inom idrotten – för varje seger kommer man närmare första förlusten. Jag tänker att man verkligen får glädjas åt att det sker och vara ödmjuk. Det får inte tas för givet.

Förhoppningarna inför 2026 är också stora.

– Alla signaler nu är att det går bättre, men fullt ut har man inte kommit igång med konsumtionen igen. Det finns förväntningar om att svensken snart kommer spendera mer pengar på nöjen, köpa mer saker till sina hus och så vidare. Vi får hoppas att det är sant och att svensken väljer att lägga den pengen hemma snarare än att man börjar prioritera utlandsresor. Vi bygger ett nytt boende och vi bygger en ny miljö. Det brukar alltid dra och vi ser med tillförsikt på 2026.

Blir det nya rekord nästa år?

– Det vet man aldrig. I juli i år var jag ju inte så kaxig, men sedan hade vi en höst som var helt fantastiskt. Det var framför allt inledningen i juli som inte alls motsvarade förväntningarna, men slutet av juli blev bra. Det är inte extremt att ha förhoppningar om nytt rekord. 200 nya bäddar borde också ge effekt.

Har ni satt upp mål inför 2026?

– Det är oerhört försiktigt satt. Årets mål slog vi och har satt upp att vi borde kunna öka med 10 000 gäster till. Då kommer vi upp mot 555 000. Det är ett rimligt mål och det är vad vi satsar på. Når vi inte det, då är det vad det är.

Så ser det ut på Näs

På Astrid Lindgrens Näs, där man når cirka 32 000 besökare, kommer man ha samma målbild som 2025. Rekordåret på Näs är från 2019, då man hade 40 000 besökare.

– Där behöver vi jobba hårt och gnugga på för att få dit gästerna.

Vad tror du att det handlar om?

– Det är många parametrar och fler än en, men något vi har sett efter pandemin är att busgrupperna inte alls kommit tillbaka. Det säger bussbranschen också. Många bussbolag kraschade under pandemin och det de här bussgrupperna har inte alls kommit tillbaka.

Däremot ser man att de utländska gästerna fortsatt hittar till Näs.

Kan det också vara så att besökare kan komma till ALV varje sommar, men känner att om man sett Näs en gång så har man gjort det?

– Så kan det vara. Har man sett ett museum ett år, så kanske man inte åker dit året efter direkt. Det är absolut troligt att det är så. För oss handlar det om att titta på vad vi kan göra med Näs inför framtiden och vad vi kan göra där. Det jobbar vi vidare med, men summeringen totalt sett är att det här är ett fantastiskt år.

"Konkurrens hårdnar"

Astrid Lindgrens Världs satsning på konferensdelen har också fått en flygande start.

– Det är jätteviktigt, men på omsättningen ligger den såklart på marginalen. Vi ser ut att få en omsättning på 380 miljoner och då ligger någonstans kring fyra miljoner på konferensdelen. Det är inte en stor del ännu, men vi har en målbild om att det ska bli en helt annan nivå på det framåt.

Demografin och födelsetalen diskuteras överallt i Sverige nu. Hur tänker ni kring det och att färre barn kommer läsa Astrid Lindgren?

– Det har vi haft uppe inom branschen och slaget om barngästen kommer bli hårdare. Tittar man på den nationella marknaden är det förhållandevis få som kommer till Vimmerby och där kan vi bli ännu bättre. Vi kan bli ännu bättre i norra Europa också. Det här är inget vi kan bortse från och tror man inte att det kommer påverka, så är man naiv. Det behöver vara med i tanken och vi behöver bli ännu bättre för att bli förstahandsvalet. Konkurrensen kommer hårdna och det kommer bli färre barnfamiljer eller inte lika många i familjen i alla fall. Då handlar det om att vara väldigt bra, så att man är "top of mind" och att man hellre åker till Vimmerby än något annat ställe, säger Joacim Johansson.