Stora stödet till ägarna efter stölden – övervakningsfilm sprids på nätet

En man som plockar åt sig varor för omkring 7000 kronor och försvinner från butiken fångades på övervakningsfilm i Louise Glindell och Ted Gunnarssons gårdsbutik i Sjundekvill under torsdagen. Ägarna delade under fredagen klippet i sina sociala kanaler, och har i kommentarsfält och delningar på Facebook mötts av ett enormt stöd. – Man vill inte att en enda människa ska få sabba för alla andra, säger Louise Glindell som fortsätter att hålla butiken öppen som vanligt.

Sedan hösten 2021 har Louise Glindell och Ted Gunnarsson haft gårdsbutik hemma på gården utanför Storebro. Butiken är obemannad och bygger på tillit till kunderna som själva får se till att skriva upp och betala för de varor de tar med hem. Vid två tidigare tillfällen har butiken fått besök av tjuvar som länsat hyllorna – då mest på kött. Händelserna har gjort att butiken installerat en övervakningskamera, men tilliten till kunderna har ändå funnits kvar.

När Louise igår kväll skulle stänga butiken för dagen gjordes en tråkig upptäckt. Det var ovanligt tomt i hyllorna, och när kassan kontrollerades visade det sig att någon tagit en stor mängd varor utan att betala.

– Jag var först nere i butiken och fyllde på varor. Jag visste att det varit mycket folk och handlat under dagen, så jag reagerade inte först, men tänkt att det var väldigt tomt i hyllorna, berättar Louise.

Vid en närmare kontroll på kvällen insåg hon att det inte stämde. Det fattades långt mer i hyllorna än vad som skrivits upp och betalats för. En koll i butikens övervakningskamera visade att en okänd man strax innan lunchtid kom in i butiken, plockade åt sig en mängd varor och tre minuter senare lämnade utan att betala för sig.

– Eftersom butiken ligger så nära fysiskt där vi bor, och att allt bygger på tillit så blir det så personligt. Det är inte kul alls, så kan man sammanfatta det, säger Louise när vår tidning når henne på fredagen.

Uppskattar värdet till 7000

Uppskattningsvis har mannen plockat på sig varor till ett värde av cirka 7000 kronor. Till skillnad från tidigare stölder så har han dock inte riktat in sig på enbart kött.

– Den här stölden skiljer sig lite från de andra. De förra har varit ganska fokuserade på kött, det är den här också, men han plockar även honung, sylt, marmelad, färskost, bröd, rengöringsprodukter, tovade ullprodukter och godis. Lite av allt.

Det är tredje gången det händer. Kommer ni fortsätta med självbetjäning?

– Man vill ju tro att medmänniskan kan tillåta en att fortsätta med den här tilliten. Alternativen är att stänga butiken eller bemanna den. Stänga är inte ett alternativt, och jag tänker att det är en av alla dessa människor som handlar hos oss som gjort så här, och man vill inte att en enda ska få sabba för alla andra.

Så ni håller fortsätter att hålla öppet som tidigare?

– Det är öppet som vanligt, men en del grejer är tyvärr slut och vi kan inte göra så mycket åt det. Med tiden kommer det tillbaka och vi hoppas att de kunder som kommer har överseende med att det är tomt på vissa ställen.

Ni delade klippet med mannen från övervakningskameran i era sociala medier. Vad har ni fått för respons?

– Jag tittade precis och fick se att det nu är uppe i över 500 delningar. Det tycker jag är en fantastisk respons, att folk verkligen bryr sig. Det är jättejättekul att se.

Men än så länge har ingen känt igen mannen?

– Nej, inte vad jag vet. Men jag tänker att om man känner igen honom så ringer man direkt till polisen.