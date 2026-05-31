Snart dags för Lisebergsresan igen – Fabriken planerar för ännu mer

Sommarlovet kryper allt närmare och Fabriken planerar nu för en mängd olika aktiviteter för kommunens ungdomar. Bland annat den årliga Lisebergsresan.

Den traditionsenliga Lisebergsresan sker vid skolavslutningen och det finns plats för cirka 200 ungdomar.

– Lisebergsresan är oerhört populär, men nästan varje år har vi lyckats ordna så att alla som vill kan följa med, även om det ibland har krävts en extra buss, säger Camilla Allvin, som är fritidsledare på Fabriken, i ett pressmeddelande.

Det är stort stöd från bland annat Sparbanksstiftelsen, Svenska kyrkan och ett flertal företag som gör resan möjlig. Efter resan till Liseberg följer en resa till Öland, där tanken är att det ska bli sol, bad och roliga aktiviteter.

Fabriken ordnar också en resa till Västervik med gocart och det planeras också för att grilla hamburgare och genomföra paintball i Vimmerby.

– Som alltid är vi såklart öppna för spontana aktiviteter efter förslag från ungdomar. Det brukar komma förslag på discgolf i Storebro, aktiviteter i Källängsparken eller kanotpaddling, men vi är öppna för det mesta.

Från och med vecka 22 går Fabriken över på sommarschema och är öppet onsdag kvällar och dagtid övriga vardagar.