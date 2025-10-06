Chef rekryterades externt – slutade direkt

Olle Fogelin, vd på VEMAB, är inte glad över att helt färska rekryteringen slutade direkt. Foto: Jakob Karlsson

En högt uppsatt chef till VEMAB rekryterades av en extern firma. Inte ens två månader hade gått när personen sa upp sig. Nu tvingas rekryteringsfirman göra om hela jobbet. – De får göra det på sin bekostnad, det är riktigt dåligt, säger bolagets vd Olle Fogelin.

Turbulensen på VEMAB tycks fortsätta. Tidigare idag avslöjade Dagens Vimmerby att två högt uppsatts chefer valt att sluta sina anställningar. Den ena är mångårige VA-chefen Emma Jonsson. Enligt bolagets vd Olle Fogelin finns det ingen dramatik i den uppsägningen.

– Jag har ingen reaktion alls egentligen, Emma har jobbat här i många år och ibland blir det naturligt att söka sig ett nytt jobb.

Varför slutar hon?

– Varför hon slutar får du fråga henne om, hon har sökt ett annat jobb helt enkelt.

Enligt obekräftad uppgift till oss har du velat förändra hennes tjänst?

– Det har jag ingen specifik kommentar om.

Hur löser ni den vakansen?

– Det är så färskt så jag har ingen färdig plan där, det diskuteras. Jag hann inte informera internt innan du sökte mig och det är jag inte jätteglad för, men det får vi förhålla oss till.

"Ett misslyckande"

Olle Fogelin ser inga gemensamma nämnare mellan de två chefsavhoppen.

– Saker och ting råkar komma i samma tid, men det finns inget samband mellan de här cheferna.

Det andra fallet rör Marcus Gyllemalm, chef över distribution och service, som rekryterades från Växjö Energi AB. Rekryteringen sköttes av en extern firma. Kostnaden är okänd, men externa rekryteringar till högre chefsposter brukar kosta en bra bit över 100 000 kronor.

Gyllemalm var inte ens två månader gammal på posten innan han slutade.

– Under den mellanliggande tiden från att han var anställd till att han valde att sluta ändrades hans personliga förhållanden. Vi har en generös distansarbetspolicy men man måste vara etablerad ledare för det och därför blev det såhär. Naturligtvis är det ett misslyckande. Vi kan inte fortsätta när vi har en person som inte kan vara närvarande.

Borde inte det ha framgått under rekryteringsprocessen?

– Det borde det ha gjort, men han uttryckte att han kunde tänka sig att ha distansboende här, men hans personliga förhållanden ändrades. För mig som chef är det inte okej att jobba på distans i den utsträckningen som han önskade och det är jäkligt olyckligt när det blir så kort tid.

"Negativt såklart"

Rekryteringen inleds nu på nytt, av samma firma.

– De får göra det på sin bekostnad, det är riktigt dåligt att det blev såhär. Det är en viktig rekrytering för oss och Marcus passerade ett antal instanser.

Vad kostade den rekryteringen?

– Det har jag ingen aning om på rak arm, det kan jag återkomma med.

När är den nya rekryteringen klar?

– Jag kan tänka mig att det tar två månader eller så. Den personen som får jobbet har säkert en uppsägningstid också så det är klart att vi tappar tid på det.

Hur påverkas verksamheten?

– Det är negativt såklart. Nu får vi behålla Klas som tillfällig interimslösning, men det blir mindre tid än tidigare eftersom han har andra uppdrag nu.

VEMAB har haft en konsultlösning på den tjänsten sedan förre driftschefen köptes ut för cirka 700 000 kronor förra året.