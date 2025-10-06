TVÅ HÖGT UPPSATTA CHEFER PÅ VEMAB SLUTAR

Två chefer på Vimmerby Energi & Miljö AB har lämnat sina tjänster. Foto: Jakob Karlsson

Kommunala bolaget VEMAB har präglats av turbulens under de senaste åren. Nu tyckts det hända grejer igen. På kort tid har två högt uppsatta chefer sagt upp sig – en av dem nästan direkt efter att anställningen inleddes.

VA-chefen Emma Jonsson har arbetet på det kommunala bolaget i över 15 år, varav de sju senaste som chef över VA-verksamheten. Nu är den tiden slut. Jonsson har sagt upp sig och lämnar bolaget i januari.

Det bekräftar hon för Dagens Vimmerby.

– Jag vill hitta på något annat. Det är sagt att mediefrågor ska gå genom Olle (Fogelin, bolagets vd) så jag hänvisar till honom, säger hon.

Enligt olika uppgifter till DV har även nyss rekryterade Marcus Gyllemalm lämnat sin tjänst. Han rekryterades från Växjö Energi AB för rollen som chef över distribution och service på VEMAB. Tiden på VEMAB blev dock extremt kortvarig och inte ens två månader hade gått innan Gyllemalm tackade för sig.

Under förra året köpte VEMAB ut två medarbetare till en kostnad av cirka 1,8 miljoner. Bolaget har haft konsulter som tillfälliga konsultlösningar på flera chefsposter under de senaste åren.

Fotnot: Vi har sökt bolagets vd Olle Fogelin utan resultat.