HAVERI PÅ TALLHOLMEN PÅVERKADE VEMABS RESULTAT

Vimmerby Energi- och Miljö AB har nu gjort sitt årsbokslut. Ett större haveri på Tallholmen i november påverkade resultatet kraftigt. – Det är en försäkringsfråga och vi har inte fått något beslut i ärendet ännu, säger Marie Arvidsson, verksamhetsstödschef och från 1 juni tillförordnad vd.

2024 gjorde VEMAB-koncernen ett minusresultat på 9,5 miljoner kronor och missade budget med hela 23 miljoner kronor.

– Kortsiktigt har det ingen betydelse för bolaget, men en längre period med stora förluster går inte, sa vd:n Olle Fogelin när resultatet presenterades.

Vid delårsrapporten tidigt i höstas såg det ut att bli något helt annat 2025. Bolaget budgeterade med 4,6 miljoner kronor i överskott men gick då mot 13,9 miljoner i resultat.

Ett haveri på kraftvärmeverket på Tallholmen blev dock kännbart.

– Vi har stora utmaningar vad gäller fjärrvärme och närvärme. Det har vi kommunicerat kontinuerligt och vi hade lagt en budget med negativa resultat. Tyvärr blev utfallet ännu sämre, säger Marie Arvidsson, som blir tillförordnad vd från 1 juni.

"Vågar inte gissa"

Det är fjärrvärmen som fortsatt är sorgebarnet för VEMAB. Budgeten sattes till närmare -5,3 miljoner kronor. Utfallet blev hela -15,9 miljoner kronor. När det gäller närvärmen, som är fjärrvärme fast i kransorterna, var budgeten -1,5 miljoner och landade på -3,5 miljoner.

– En större post är det här haveriet på höstkanten i november i vår bränsleinmatning på Tallholmen. Det påverkade resultatet kraftigt. Prognosen var -9 miljoner i augusti och det hamnade på -16 miljoner. Det här haveriet kostade sex till sju miljoner.

Det här är nu en försäkringsfråga.

– Vi har inte fått något beslut i ärendet ännu. Alla kostnader är tagna i bokslutet 2025 och vi avvaktar nu ett ställningstagande från försäkringsbolaget kring om vi kommer få ersättning eller inte. Det är inget vi har räknat in, säger Marie Arvidsson.

Hur bedömer ni chanserna för att få tillbaka pengar och hur pass mycket?

– Vi vågar inte gissa. Vi har lämnat in underlag och det är ett ställningstagande de gör, men vi måste avvakta deras beslut.

Stor investering framför sig

Andra faktorer som fortsätter att påverka fjärrvärmen är höga bränslekostnader och att intäkterna för hetvattenleveranser har minskat.

När det gäller vatten och avlopp blev resultatet klart bättre. Budgeten låg på 466 000 kronor och resultatet landade på strax över sex miljoner kronor.

– Det är ett överskott vi fonderar och för tillbaka till kollektivet över tid. Ingen fondering gick in i året 2025, utan det nyttjade vi i bokslutet 2024, säger Marie Arvidsson.

Renhållningsverksamheten hade en budget på 124 000 kronor och där landade man på fem miljoner kronor.

– Renhållningen fungerar på ett liknande sätt som ett kollektiv. Vi har en stor investering framför oss med återvinningscentralen. Vi ser att fonderade medel kan nyttjas i den stora investeringen.

Resultat på 10,6 miljoner

För elnätsbolaget hade man budgeterat med 10,3 miljoner och där blev resultatet 14 miljoner kronor. Elhandelsbolaget hade en budget på 116 000 kronor och där landade man på 3,5 miljoner kronor.

Totalt sett blev VEMAB-koncernens resultat 10,6 miljoner kronor. Budgeten låg på 4,5 miljoner kronor.

– Summerar man det går verksamheterna bra. Det är fjärrvärmen, som vi har pratat om i några år nu, och där gäller det att hålla i och och hålla ut kring den verksamheten fortsatt. Förutom haveriet är det andra faktorer som bränslepriser, vikande leveranser på till exempel hetvatten och även elpriser som vi inte styr över, säger Olle Fogelin, som snart lämnar vd-jobbet.

Haveriet i höstas bedöms ha varit ett ganska stort sådant.

– Det var en omfattande störning, men vi har bra beredskap och det var ingen risk att kunder fick kalla fötter. Det får stor ekonomisk effekt för oss, men för säkerheten i stan var det ingen fara. Det är ingen risk att våra kunder behöver frysa när vi har god täckning med Södra Näs. Men ekonomiskt är det trist.

"Ska du eller jag gissa?"

Med andra utfall för fjärr- och närvärmen kunde resultatet ha varit något helt annat för VEMAB.

– Det är viktigt att våra verksamheter är lönsamma, men det är hemskt många miljoner back vad gäller fjärr- och närvärmen. Hade vi bara haft ett nollresultat så ser vi ju vad som hade skett på sista raden. Vi vill jobba med lönsamheten och det är inte långsiktigt hållbart att ligga med så här stora underskott. Vi måste kunna återinvestera och anläggningen blir äldre. Vi pratar också ofta om att vi är en krockkudde och inte höjer taxorna fullt ut.

Vad går det att säga om utvecklingen framåt?

– Vi har precis startat upp budgetarbetet för 2027 och får återkomma. Vi behöver jobba stenhårt med de här frågorna och utmaningarna kvarstår för 2026 i den här delen, säger Fogelin.

Hur påverkar situationen i Iran?

– Ska du eller jag gissa, Marie?

– Vi vet inte riktigt. Det man säger i det allmänna är att råvarukostnaderna går upp. Hur det slår mot oss har vi inget bra svar på nu. Det kanske blir dyrare, vi vet inte. Vi använder inte så mycket olja och den rena kopplingen finns inte.

"Ingen magisk lösning"

Tidigare har Olle Fogelin sagt att konsultkostnaderna skulle minska från och med våren 2025.

– Jag har inte siffran nu rakt upp och ned, men det är avsevärt mycket mindre. Vi har några interimstjänster vi rekryterar för och en del bemanningstjänster. Vi är så pass slimmade att om en medarbetare slutar så får vi hyra in för att klara det. Det är några chefsroller och bemanningstjänster som går som konsulttjänster, men siffran för förra året har jag inte nu.

Olle Fogelin börjar som vd på Karlstads Energi den 1 augusti och den 1 juni tillträder Marie Arvidsson som tillförordnad vd.

– Det känns spännande och jag har full respekt för uppdraget. Det finns utmaningar och stora krav i verksamheten, men vi ska ta oss an de här utmaningarna. Vi har pratat om att vi har agerat krockkudde och haft ett kundfokus, men vi måste också se till lönsamheten. Det är en balansgång och vi har med oss det in i budgetarbetet, men vi har ingen magisk lösning för 2027. De senaste åren har varit volatila. Jag har jobbat inom bolaget länge och tidigare hade vi en stabil intäkts- och kostnadsutveckling, men nu är det en ny verklighet.