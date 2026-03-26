Kapten Klännings överklagande avslås – men ännu inte grönt ljus för ny återvinningscentral

Länsstyrelsen avslår nu "Kapten Klännings" överklagande gällande placeringen av en ny återvinningscentral. Foto: TT

Den våldtäktsdömde ex-polischefen Göran Lindberg, mer känd under namnet "Kapten Klänning", överklagade bygglovet för den nya återvinningscentralen. Nu har länsstyrelsen avslagit hans överklagande, men för den sakens skull är inte ärendet helt klart. – Grannen kan överklaga en runda till, säger VEMAB-vd:n Olle Fogelin.

Redan i september berättade vår tidning att "Kapten Klänning", som bor granne med det utpekade området, motsatte sig placeringen av en ny återvinningscentral i Vimmerby.

Det var för flera år sedan som kommunen tog beslut om att gå vidare med Toppesten-alternativet som lämplig plats för en ny återvinningscentral. Det handlar om ett område några hundra meter söder om den befintliga och något närmare staden.

Den nuvarande avfallsanläggningen, som funnits sedan mitten av 60-talet, har spelat ut sin roll. Sommaren 2025 tog Vimmerby Energi- och Miljö AB det slutgiltiga beslutet och berättade då också att totalkostnaden får uppgå till maximalt 67 miljoner kronor.

Planen är att den nya återvinningscentralen ska stå klar till sommaren 2027 och hösten 2025 fattade miljö- och byggnadsnämnden beslut om att bevilja bygglov för den nya anläggningen.

Angav jämställdhetsskäl

Senare under hösten överklagade alltså grannen, som alltså inte var vem som helst, bygglovsbeskedet till länsstyrelsen. I sitt överklagande skrev Göran Lindberg att den föreslagna platsen är "helt oövertänkt" och menade att det ligger för nära staden.

Han angav flera andra skäl och den våldtäktsdömde ex-polischefen lyfte också en jämställdhetsaspekt.

"Området där den nya återvinningscentralen är tänkt att etableras används nu för rekrytering och ridsport och här kommer också en jämställdhetsaspekt in. Skall kommunen nu återigen reducera kvinnors och flickors handlingsutrymme?", skrev han.

I sitt överklagande framgick det att Lindbergs vilja är att länsstyrelsen stoppar etableringen på tänkt plats och att kommunen hittar en annan mer lämplig.

Annons:

Länsstyrelsen avslår överklagandet

Länsstyrelsen har nu hanterat överklagan och skriver att den gällande översiktsplanen i Vimmerby pekat ut området norr om befintlig återvinningscentral som aktuell för en ny. Med den informationen anser länsstyrelsen att nämndens lokaliseringsbedömning är riktig.

"Vad klaganden har angett om lokaliseringen leder inte till någon annan bedömning. Sammafattningsvis finner länsstyrelsen att det har varit riktigt av nämnden att bevilja bygglov för ansökt åtgärd. Vad klaganden har angett till stöd för sin talan leder inte till någon annan bedömning", skriver man apropå sitt avslag.

VEMAB:s vd Olle Fogelin har tidigare berättat att det här skulle kunna försena processen ytterligare.

– Vi har väntat på det här beskedet. Nu har länsstyrelsen lyckats delge personen som har klagat och då kan den nya överklagandetiden börja, säger Olle Fogelin.

Det här innebär att "Kapten Klänning" har en ny möjlighet att överklaga länsstyrelsens beslut fram till och med den 15 april.

– Kommer det ingen ytterligare överklagan så vinner ärendet laga kraft. Men grannen som har haft synpunkter kan överklaga en runda till.

Vad tror du om utvecklingen?

– Jag har inga synpunkter på det. Vårt demokratiska system ser ut så här och man har rätt till sin åsikt. Vi får avvakta ett beslut som vunnit laga kraft nu. Vi vill komma igång, men det finns inte mycket mer att göra än att vänta för oss.

Befarar du en ny överklagan?

– Det har jag ingen åsikt om. Vi får avvakta tills den 15 april och se.

VEMAB är startklara

Olle Fogelin pratade förra året om att det fanns en risk att upphandlingen fick göras om. Det är Gilbert Gustafssons entreprenadfirma som tagit hem upphandlingen med ett anbud på strax under 50 miljoner kronor.

– Vi har en upphandling gjord och en utsedd entreprenör. Vi är startklara.

Riskerar ni att få göra om upphandlingen?

– Så länge den vinnande entreprenören inte har för avsikt att justera sitt anbud så ligger det kvar. Går det för lång tid kan kostnaderna öka och då kan de säga nej och säga att vi inte gör det för de här pengarna. Då får vi göra om den.

Blir det samma väntan vid en ny överklagan?

– Vi vet inte hur lång tid det kan ta, men det tar säkert några månader.

Göran Lindberg var tidigare polischef och fick smeknamnet "Kapten Klänning" för sitt arbete för jämställdhet inom polisen. År 2010 dömdes han till sex års fängelse för grov våldtäkt, våldtäkt, köp av sexuella tjänster, försök och medhjälp till köp av sexuella tjänster samt koppleri och misshandel av hovrätten. 79-åringen är sedan flera år tillbaka en fri man och har en hästgård strax utanför Vimmerby alldeles intill återvinningscentralen.