Kapten Klänning ger sig inte – överklagar på nytt

Den 15 april går överklagandetiden ut gällande den nya återvinningscentralen. Våldtäktsdömde ex-polischefen Göran Lindberg, mer känd under namnet "Kapten Klänning", ger sig inte och överklagar nu igen.

För flera år sedan tog kommunen beslut om att gå vidare med Toppesten-alternativet som lämplig plats för en ny återvinningscentral. Området man har gått vidare med ligger några hundra meter söder om den befintliga.

Planen har varit att den nya återvinningscentralen ska stå klar sommaren 2027. Hösten 2025 fattade miljö- och byggnadsnämnden beslut om att bevilja bygglov för den nya anläggningen.

Något som inte uppskattats av grannen Göran Lindberg, som överklagade bygglovsbeskedet till länsstyrelsen. "Kapten Klänning" har kallat den föreslagna platsen för "helt oövertänkt" och lyfte bland annat också en jämställdhetsaspekt.

"Området där den nya återvinningscentralen är tänkt att etableras används nu för rekrytering och ridsport och här kommer också en jämställdhetsaspekt in. Skall kommunen nu återigen reducera kvinnors och flickors handlingsutrymme?", skrev han.

Har överklagats igen

I mars stod det klart att länsstyrelsen ansåg att nämndens lokaliseringsbedömning var riktig och avslog överklagandet. Redan då stod det klart att "Kapten Klänning" hade möjlighet att överklaga ännu en gång.

Den tiden går ut nu den 15 april och Vimmerby Energi- och Miljö AB har fått information under onsdagen om att det är överklagat på nytt.

– Jag har fått meddelande om att det är överklagat, säger vd Olle Fogelin.

Vad det här innebär för tidsplanen är oklart.

– Vi vet inte tidshorisonten och har inte haft någon dialog om hur handläggningstiden ser ut ännu.

"Ganska naturligt"

Hanterar överklagan gör mark- och miljööverdomstolen och för att ärendet ska prövas krävs prövningstillstånd.

– Nästa instans ska nu avgöra om det ska beviljas prövningstillstånd, säger Olle Fogelin.

Är du förvånad över överklagandet?

– Nej, det är ganska naturligt. Överklagar man till en instans har man ofta kvar sin uppfattning. Vi är i tron att det här kommer gå igenom, men det ska gå igenom alla instanser först och man kan aldrig veta helt säkert.

Oklart hur lång tid det tar

VEMAB är annars startklara och Gilbert Gustafssons entreprenadfirma har tagit hem upphandlingen med ett anbud på strax under 50 miljoner kronor.

Nu ska man stämma av med domstolen hur lång tid det tar innan ett beslut om prövningstillstånd kommer.

– Vi har efterfrågat den biten. Oftast får man inget exakt datum att förhålla sig till, men man pratar om en tidsrymd och det är säkert några veckor.

På sin hemsida skriver mark- och miljööverdomstolen att deras strävan är att dessa beslut ska fattas så snart som möjligt.

"I allmänhet meddelas beslut i frågan om prövningstillstånd inom cirka tre månader från det att överklagande kommit in till domstolen. Hur lång tid det tar beror bland annat på om överklagandet behöver kompletteras, hur omfattande målet är och vilken målinströmning mark- och miljööverdomstolen har för tillfället", skriver mark- och miljööverdomstolen.

Göran Lindberg är en tidigare polischef som fick smeknamnet "Kapten Klänning" för sitt arbete för jämställdhet inom kåren. År 2010 dömdes han till sex års fängelse för grov våldtäkt, våldtäkt, köp av sexuella tjänster, försök och medhjälp till köp av sexuella tjänster samt koppleri och misshandel av hovrätten. Han är numera en fri man och har en hästgård i trakterna kring återvinningscentralen i Vimmerby.

