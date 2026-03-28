Bolaget har pausat jakten efter en ny VA-chef

Olle Fogelin är vd för VEMAB. Nu har man valt att pausa rekryteringen efter en ny VA-chef. Foto: Arkivbild

Emma Jonsson slutade som VA-chef i januari efter många år på posten. Jakten efter hennes efterträdare går trögt. – Vi har haft få sökanden med rätt kravspecifikation, säger vd Olle Fogelin.

I december berättade vår tidning att Vimmerby Energi- och Miljö AB stod inför en mycket utmanande situation när ett stort antal nyckelposter behövde rekryteras. Däribland värmechef, VA-chef och produktionschef.

Sedan dess har det också blivit känt att självaste vd:n Olle Fogelin kommer gå vidare till motsvarande tjänst hos Karlstads Energi.

Att hitta en värmechef har visat sig vara svårt och likadant har det nu visat sig med VA-chef. Det var i januari som Emma Jonsson lämnade posten efter cirka 15 år.

Nu har man därför valt att pausa den rekryeringen.

– Det är en kort period vi har pausat kan man säga. Det har varit få sökanden med rätt kravspecifikation och därför har vi sagt att vi avvaktar lite grann. Framåt semestertiderna brukar det kunna vara lättare att hitta någon. Så funkar det ibland. Just nu är det inte någon lämplig som är intresserad, men om ett tag kan det dyka upp någon och det är viktigt att det blir rätt person, säger vd Olle Fogelin.

Snart inne i semestern

Rekryteringen kommer dock inte ligga på is särskilt länge.

– Vi är ju snart inne i semesterperioden.

Är det svårt att rekrytera till den här typen av tjänster?

– Det är väldigt olika. Det är beroende på tjänst och jag har ingen reflektion över det mer än att vi just nu inte har någon lämplig sökande.

Två delar på ansvaret

I väntan på en ny VA-chef har man löst detta genom att dela ut ansvaret på två andra medarbetare inom bolaget.

– Det är en person som har hand om anläggningarna och en som har hand om de yttre frågorna. Det funkar utmärkt och det gör också att vi inte behöver stressa på, säger han.

En rekryteringsfirma hjälper VEMAB i sökandet efter en ny chef för vatten- och avloppsfrågor.

– Det är i samråd med dem vi tagit det här beslutet. Jag kan inte säga exakt när vi sätter igång processen igen, men det kommer ske ett omtag här i närtid, säger Fogelin.