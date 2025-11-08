MILJONSKULDER EFTER LOKALA FÖRETAGETS KONKURS

När Överums bruk gick i konkurs hade bolaget skulder på cirka 44 miljoner kronor, skriver Västerviks-Tidningen. Bland fordringsägarna finns både anställda och flera leverantörer.

Det var i mitten av september om Overum Industries, tidigare Överums Bruk, gick i konkurs. Ungefär 60-70 personer blev av med sina arbeten i samband med detta, och man försöker hitta någon som vill köpa bruket.

Nu visar konkursbouppteckningen, som enligt Västerviks-Tidningen lämnades in till Kalmar tingsrätt i torsdags, att skulderna uppgick till 44 139 561 kronor när de gick i konkurs.

Enligt samma uppgifter består drygt 14 miljoner kronor av lönekrav från de anställda, både för arbete fram till konkursdagen och för lön under uppsägningstiden. Lönefordringarna täcks dock av den statliga lönegarantin, vilket innebär att staten i sin tur tar över fordran på konkursboet.

Leverantörsskulderna ligger på omkring 21 miljoner kronor. Den största enskilda fordringsägaren är Gustafssons Mekaniska Verkstad i Arboga, som har krav på 4,5 miljoner kronor. Även energibolaget Eon finns bland de större borgenärerna, med en fordran på drygt en miljon kronor. Därutöver finns flera mindre, lokala företag bland de drabbade.

Svårt att värdera

Bolagets tillgångar uppskattas till omkring 26 miljoner kronor, men enligt konkursförvaltaren Hanna Ericson är värdena svårbedömda. Här ingår brukets fastigheter som har värderats till cirka 13 miljoner kronor, och det totala värdet av iventarier, maskiner och varulager uppskattas till ungefär lika mycket.

Enligt den preliminära bedömningen från konkursförvaltaren kan de förmånsberättigade fordringsägarna räkna med att få tillbaka sina skulder, medan övriga möjligtvis kan få viss utdelning. De förmånsberättigade skulderna utgör endast omkring 600 000 kronor av den totala skuldsumman på 44 miljoner.