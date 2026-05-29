VIDEO: Känslan är på topp inför öltältet – så många biljetter är sålda

Vimmerby Stadshotells hotellchef Martina Bergqvist skiner ikapp med solen inför helgens öltält i Källängsparken. Foto: Ossian Mathiasson

NYHETER 29 maj 2026 15.30

Öltältet i Källängsparken i Vimmerby gör comeback med Vimmerby Stadshotell som ny arrangör. Hotellchefen Martina Bergqvist har en god känsla inför tvådagarsfesten.
– Vi är så taggade och biljettförsäljningen går som smör, säger Martina Bergqvist. 

Det var i flera års tid Åbro Bryggeri och Brygghuset som arrangerade det populära och välbesökta öltältet i Källängsparken i Vimmerby. 

I år tar Vimmerby Stadshotell över stafettpinnen och satsar på en tvådagarsfest med mat, dryck och livemusik från nationella artister, lokala förmågor och DJ:s. Festligheterna inleds i dag (fredag) och fortsätter i morgon (lördag). 

Hotellchefen Martina Bergqvist har en god känsla inför tvådagarsfesten och berättar att biljetterna går som smör i solsken. 

– Vi har passerat 1 000 förköp så det är helt galet. Det har ökat på som tusan i kväll, tack vare vädret tänker vi. Och lördagen, har man inte skaffat biljett än så gör det nu. Vi tar in någonstans i krokarna runt 1 500, säger Martina Bergqvist om biljettläget inför festhelgen. 

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

