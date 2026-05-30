Fler i länet ska röra på sig – satsar miljonbelopp

Fler i Kalmar län ska röra på sig. Nu satsar regionen 2,5 miljon kronor på ett projekt för att förbättra hälsan i länet.

Beslutet fattades av regionala utvecklingsnämnden vid sitt senaste sammanträde. En särskild utlysning sker nu til civilsamhällesorganisationer som arbetar med rörelse, hälsosamma vanor och ökad livskvalitet under 2026 och 2027.

"Bakgrunden är att allt fler rör sig för lite samtidigt som skillnaderna i hälsa ökar. I Kalmar län märks utmaningarna kring bland annat äldre, personer med funktionsnedsättning och människor i socioekonomiskt utsatta områden", skriver regionen i ett pressmeddelande.

Satsningen ska stödja aktiviteter som gör det enklare för fler att delta i gemenskap, motion och hälsofrämjande aktiviteter. Regionen önskar också se en geografisk spridning av projekten i hela länet.

Ansökningsperioden för detta är öppen mellan 15 augusti och 15 oktober i år.