Hultström klar för återkomst i SHL-klubben: "Hemma för mig"

En säsong i Schweiz fick räcka. Vimmerbysonen Linus Hultström återvänder till SHL och har kritat på ett treårsavtal med Linköping HC.

Linus Hultström kom till Linköping HC som junior och debuterade i SHL som 18-åring säsongen 2011/2012. Efter tre säsonger i Linköping, inklusive ett lån till Leksand, flyttade han till Djurgårdens IF där han säsongen 2015/2016 noterades för 31 poäng (12 mål och 19 assist). Det var första gången han vann backarnas poängliga i SHL.

Under sin andra sejour i LHC (2022–2025) var Hultström en av ligans bästa offensiva backar. Han noterades totalt, under tre säsonger, för 28 mål och 68 assist på 154 matcher.

Säsongen 2024/2025 vann han återigen backarnas poängliga i SHL och stod för imponerande elva mål och 31 assist (42 poäng) på 52 matcher. Hultström lämnade LHC inför säsongen 2025/2026 för spel i schweiziska EHC Biel där han noterades för tre mål och 18 assist på 47 matcher.

"Fanns bara ett alternativ"

"När jag bestämde mig för att flytta hem till Sverige fanns det bara ett alternativ och det var LHC. LHC betyder mycket för mig, jag har spenderat större delen av min karriär här. Linköping är hemma för mig och min familj och jag ser verkligen fram emot att dra igång. Jag har främst mina styrkor i offensiven och jag ska bidra med poäng. Under den gångna säsongen har jag fortsatt att utveckla mitt spel över hela banan och i en så pass strukturerad liga som SHL måste du klara av att spela i alla zoner", säger Linus Hultström i en kommentar till klubbens hemsida.

Herrlagets sportchef Broc Little lyfter fram flera personer som ekonomiskt bidragit till värvningen av Linus Hultström och ser positivt på att han är tillbaka i Linköping.

"Vi är oerhört glada över att få tillbaka Linus och hans familj till Linköping. Han har en lång historia med klubben och känner stor stolthet över att representera LHC. Linus bidrar med en offensiv spets från backpositionen, värdefull erfarenhet och starka ledaregenskaper som kommer att bli viktiga för vårt lag under de kommande åren. Som högerfattad back ger han oss dessutom en bättre balans i våra backpar. Att värva spelare med både hög kvalitet och en stark koppling till klubben är precis den typ av grund vi vill bygga vidare på", säger Broc Little.