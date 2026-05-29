KVINNA FRÅN VIMMERBY LURAD PÅ STORT BELOPP

En kvinna från Vimmerby blev lurad på nästan 34 000 kronor. Foto: MostPhotos

En kvinna i 60-årsåldern blev rejält lurad i veckan. Det hela började med ett sms från en välkänd järnvaruhandel.

I meddelandet framgick det att ett köp gjorts i målsägarens namn, men det kände hon inte till. I smset fanns ett telefonnummer som kvinnan ringde upp och hon blev sedan vidarekopplad till sin bank. Trodde hon. Kvinnan hade ett långt samtal med ”banken” och trodde att allt var löst.

Istället hade bedragarna skapat ett kreditkort i hennes namn och snabbt gjort köp på knappt 34 000 kronor.

Den drabbade är från Vimmerby kommun. Det finns ingen misstänkt.