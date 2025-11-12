Gänget bakom Begagnatmarknaden prisas igen – har hemliga nyheter på gång

Sara Rundberg Green, Emma Blixt och Linda Ogebrink flankeras av vänsterpartister i samband med att de fick sitt första pris i år. Foto: Arkivbild

Sedan 2017 arrangeras Begagnatmarknaden två gånger om året. I år prisas arrangörerna bakom också dubbelt. – Nu har vi nog fått vår beskärda del, säger Emma Blixt och skrattar efter miljö- och byggnadspriset.

Kvartetten Sara Rundberg Green, Linda Ogebrink, Emma Blixt och Johanna Krantz Svensson ligger bakom Begagnatmarknaden i Vimmerby.

Två gånger om året arrangerar de marknaden begagnade kläder sedan 2017. Efter att ha vuxit ur lokalerna på folkhögskolan har man hållit till på Mässhallarna för att möta det enorma intresset.

I maj tog de fyra vännerna emot Vänsterpartiets medborgarpris. Nu prisas de för en andra gång det här året. Nu är det nämligen officiellt att de också får miljö- och byggnadspriset.

– Det trodde vi inte! Det är jättekul och extra roligt när man har hållit på ett tag. För oss är det ju självklart, men det blir lite mer oväntat då. Det är verkligen jätteroligt, för man glömmer ju själv lite bort vad man gör och tänker inte på att det kan påverka många sätt. Vi gör det för att det är sjukt kul och för att vi ser hur mycket det bidrar också, säger Emma Blixt.

Den här prissumman är på 10 000 kronor. I maj fick de 5 000 kronor.

– Vi använde de förra prispengarna till marknadsföringsmaterial, typ gatupratare för att visa upp oss. Dit gick pengarna då, men det här är så pass nytt att vi inte hunnit landa i exakt vad vi ska göra. Vi har haft tankar på en hemsida och allting är ju en kostnad, så nu kan vi fortsätta titta på en hemsida som ett första steg och utveckla det vidare. Sedan har vi andra tankar som vi kanske inte helt landat i ännu och som inte är helt officiellt.

"Fått vår beskärda del"

Dessa hemligheter tänker Emma Blixt dock att man kan avslöja längre fram. Nästa begagnatmarknad är planerad till mars någon gång 2026.

– Vi kommer att vara i Mässhallarna också. Det är en bra lokal att vara i och det är svårt att toppa den lokalen i Vimmerby. Det blir ju lite trångt där, men vi kommer att vara där i vår också. Jag vet inte vad som skulle kunna vara bättre än att vara där.

Kommer ni i gänget fira det här priset på något sätt?

– Ja, det kommer vi nog att göra. Nu har vi fått två priser, så vi kommer nog gå ut och käka ihop och prata lite idéer.

Hinner ni få ett tredje pris?

– Haha, nej, det tror jag inte. Nu har vi nog fått vår beskärda del. Det här är väldigt roligt för vår lilla begagnatmarknad som inte är så liten längre. Den är så välbesökt och det är helt otroligt hur mycket man kan sälja på bara några timmar.