HÄR ÄR ÅRETS PRISTAGARE I VIMMERBY OCH HULTSFRED

Sara Rundberg Green, Emma Blixt och Linda Ogebrink är tre av pristagarna. Den fjärde saknas på bilden, det handlar om Johanna Krantz. Foto: Simon Henriksson/Arkiv

Den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden delar årligen ut ett miljö- och byggnadspris till en aktör i varje kommun. Nu är det klart vilka som prisas i år.

Miljö- och byggnadsnämnden delar varje år ut ett miljö- och byggnadspris till någon i Vimmerby respektive Hultsfreds kommun. Nämndens förhoppning med prisutdelningen och hedersomnämnandet är att det ska stimulera till särskild omtanke om byggnader och om miljön i kommunerna.

I Vimmerby kommun går årets pris till Begagnatmarknaden i Vimmerby. De prisades redan i maj, när Begagnatmarknaden fick årets medborgarpris av Vänsterpartiet.

"Genom sitt långsiktiga engagemang, sin effektivitet och sin tydliga miljönytta är Begagnatmarknaden i Vimmerby ett lysande exempel på hur lokala initiativ kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Deras evenemang visar tydligt det stora intresset och behovet av en lokal, hållbar marknad för återbruk", lyder motiveringen.

Ekonomisk förening prisas i Hultsfreds kommun

Nämnden har beslutat att ge priset i Hultsfreds kommun till Järnforsen Utveckling ekonomisk förening.

"Föreningen har tack vare idogt och hårt arbete skapat ett mycket stort engagemang hos många invånare i och i närheten av Järnforsens samhälle. Ett av resultaten av detta arbete är att det nu finns en lokal med dygnet runt-öppen butik i Järnforsen. Detta har skapat en vacker byggnad i centrum och bidrar till minskad miljöpåverkan tack vare färre bilresor för att göra inköp av dagligvaror", skriver man i motiveringen.

Annons:

Emot prisets existens

Själva priset består av ett engångsbelopp på 10 000 kronor och ett diplom som delas ut i samband med fullmäktiges höstmiddag i Hultsfred och vid fullmäktigesammanträdet i Vimmerby i december.

Moderaten David Söderstedt deltog inte i beslutet med hänvisning till jäv. Kenny Bogren (S) gjorde precis som förra året och reserverade sig mot beslutet. Han anser inte att en myndighetsnämnd ska dela ut liknande priser. Förra året reserverade sig även Martin Tagel (M) mot detta och HÄR kan du läsa mer.