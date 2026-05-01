Tuna utklassat – ”Det är för dåligt överlag”

De blåvita inledde faktiskt helt okej, men framåt var effektiviteten för svag och ett par grova individuella tabbar bakåt gjorde såklart saken ännu sämre.

– Det är klart att det inte är jättepositivt. Jag tycker att vi har bra kontroll på dem första 25 och har lägen att ta ledningen. Första målet är ett självmål och 2-0 ger vi också bort. Efter det har vi ett drömläge och hade kunnat komma tillbaka, men sedan kommer 3-0 och efter det blir det lite tungt. De är jätteduktiga, ligger rätt och spelar fin fotboll. De manövrerar bort oss och kontrar på oss. Det rinner iväg, men det spela väl ingen roll om det blir 5-0 eller 9-1. Det blir lite väl mycket, men så var det idag. Vi blev trötta också. Det är tungt att jobba i motvind och vi har inte den mentala styrkan just nu. Vi jobbar hyfsat som ett kollektiv, men det är för dåligt överlag, säger Oskar Eriksson som prickade in lagets mål för 7-1.

Ted Åström Åberg var en pigg injektion offensivt sätt.