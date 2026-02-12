Aktuell med sista boken i uppskattad serie – signerar lokalt

Annemo Grahm debuterade som författare för knappt två år sedan, men släppte redan sin tredje bok i fredags. Foto: Privat

Lott Carlsson och Lou Engqvist inför lördagens boksignering, där Annemo Grahm gästar Vimmerby Bokhandel med tredje och sista boken i Solgränd-serien. Foto: Lotta Madestam

Annemo Grahm, tidigare Hultsfred, debuterade som författare för knappt två år sedan. Trots den knappa tiden som gått är hon aktuell med sin tredje bok i trilogin Solgränd. – När jag fick så bra feedback på den första blev jag taggad och skrivandet blev mer intensivt, säger Annemo Grahm som är aktuell med boksignering lokalt.

I fredags släpptes den tredje delen i serien ”Solgränd – De tysta skriken”, som är en fortsättning på ”Solgränd – Ljus och mörker” som gavs ut i juni 2024, som fick en uppföljare i ”Solgränd – ”Det fjärde rummet” ett år senare. Solgränd, en gata där fasaderna är vackra, men där en hemlighet döljer sig bakom varje dörr.

– Det är en samtidsroman, en relationsroman där jag beskriver skolproblematiken, missbruk, våld i nära relation och sociala mediers påverkan, men också närheten med passionerad kärlek och komplexion.

Intensiva skrivperioder

Annemo Grahm, 62 år, har ett förflutet som lärare på Hultsfreds gymnasium och rektor i Vimmerby kommun. Numera bor hon i Oskarshamn och ägnar sig åt författarskapet vid sidan av sitt jobb som verksamhetschef inom elevhälsan.

Hur klarar du att kombinera jobbet med ett så intensivt författarskap?

– Dels har jag skrivarveckor på sommaren, det är då jag skriver som mest. Jag har också semester vid olika tillfällen under året, då jag bestämmer att jag ska sitta och skriva, och nästan varje helg skriver jag i alla fall antingen lördag eller söndag.

För hon har kommit till insikt med att det är svårt att jobba hundra procent, och kombinera det med skrivandet.

– Jag upplever att det är svårt att sätta mig och skriva, att koppla om och fortsätta skriva på en berättelse när det varit en intensiv arbetsdag. Då vill jag hellre gå till gymmet eller ta en promenad.

Så de intensiva skrivstunderna har kommit att bli viktiga för henne.

– Jag vill ha minst fyra timmar om jag ska sätta mig, jag vill ha ett långt skrivpass där jag dukar upp med kaffe och vatten. Jag reser mig bara någon gång ibland, det är så jag jobbar, för att vara inne i berättelsen.

Boksignering lokalt

I början var skrivandet mer som en hobby. När hon fick så bra feedback på den första boken blev hon taggad och författarskapet blev mer intensivt.

– Den andra boken började jag på när den första kom ut. När den andra var inskickad började jag direkt skriva på nummer tre, därför har det inte gått så lång tid mellan tvåan och trean.

Nu är Annemo Grahm som sagt aktuell med bok nummer tre i Solgränd-serien. Dock får den som gillar att lyssna på böcker vänta en tid. Bara ettan finns som ljudbok så här långt.

– Även del två och tre kommer ut som ljudbok, men produktionen ligger lite efter, förklarar hon.

Vimmerby Bokhandel har köpt in samtliga böcker i serien, och på lördag arrangerar de boksignering.

Vad känner du inför att presentera din nya bok på ”hemmaplan”, om vi kan kalla det så med tanke på ditt jobb inom kommunen?

– Jag tycker det är jätteroligt, och just att komma till en bokhandel är lite speciellt. De har köpt in min bok och vill att jag ska signera, så det känns självklart att komma. Även Martina Alexandersson på Frendo i Hultsfred hörde av sig, så jag ska dit lördagen efter.

Släpper ny trilogi under året

Framåt är Annemo Grahm aktuell med en ny serie i tre delar där händelsen utspelar sig i Oskarshamn. Den första delen släpps senare i år. Den är färdigskriven och är på korrekturläsning.

– Det är en mer spänningsroman, i genren deckare. Nu ligger tvåan och väntar på att bli skriven. Jag har ingen press på mig från förlaget, utan jag funderar på att ta lite ledigt och börja skriva, annars blir det till sommaren.