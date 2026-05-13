Annemo aktuell med ny bokserie – byter ort för morden

Annemo Grahm är aktuell med ny bokserie, i ny genre och med fokus på ny ort.

Annemo Grahm, med anknytning till både Hultsfred och Vimmerby, är aktuell med en ny bokserie i en ny genre. – Det ska bli kul att se hur jag blir välkomnad med den här serien, säger hon inför releasen.

Annemo Grahm förverkligade en gammal dröm i 60-årsåldern genom att debutera som författare.

”Solgränd - Ljus och mörker”, som beskrivs som en psykologisk thriller av förlaget, blev den första boken som snart följdes av ytterligare två, ”Solgränd – ”Det fjärde rummet” och ”Solgränd – De tysta skriken” som gavs ut med ett års mellanrum från 2024.

Byter stad för morden

Annemo Grahm är uppvuxen i Hultsfred där hon också jobbade som lärare i många år innan hon blev rektor i Vimmerby kommun.

Nu när hon avslutat Solgränd-serien byter hon stad till hemorten Oskarshamn där nästa bokserie i tre delar utspelar sig. Hon byter också genre.

– Det är en mer spänningsroman, i genren deckare. Det ska bli kul att se hur jag blir välkomnad med den här serien, säger hon inför boksläppet.

När började du skriva på den här nya serien?

– Jag skrev boken under förra året. Det tar ungefär ett år innan den är klar för utgivning, men nu skyndade förlaget på för att de ville att den skulle komma ut innan sommaren, säger Annemo Grahm som jobbar som verksamhetschef för elevhälsan i Oskarshamn när hon inte skriver.

Upptäckt som förändrar allt

”En tidig morgon vid Ernemars klippor gör en äldre man en upptäckt som förändrar allt. På stenarna ligger en kropp med ansiktet sönderslaget. Någon har försökt göra offret oigenkännligt. Bredvid offret finns en resväska innehållande något fruktansvärt”, kan man läsa på baksidan av boken.

– Folk kommer definitivt att känna igen både miljöer och adresser om man är bekant med Oskarshamn, säger Annemo Grahm.

Aktuell med release

Den här gången blir det bokrelease på Kulturhuset i Oskarshamn, närmare bestämt den 29 maj.

– Där kommer jag berätta om den här boken och nästkommande om kriminalutredaren Eda Pozam Lilja, som är nyinflyttad i Oskarshamn, säger hon och tillägger:

– Jag skriver på den andra boken nu och har avtal med förlaget på även en tredje. Skulle det visa sig att de går bra kanske det blir fler.

Annemo Grahm kommer till Hultsfed för signering på Frendo lördagen den 13 juni och hoppas även på ett besök på Vimmerby Bokhandel framöver.