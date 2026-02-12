Lisa om oväntade vinsten: "Kunderna som gett mig energin"

Lisa Axelsson är väldigt glad efter att ha utsetts till Årets säljare inom ÖoB:s hela koncern. Foto: Pressbild

En av fyra nominerade till titeln Årets säljare inom ÖoB-koncernen var Lisa Axelsson från Vimmerby. Att hon skulle ta hem priset på galan kunde inte den mångåriga medarbetaren i Vimmerby tro. – Jag är verkligen jättetacksam, säger hon.

Under galan i Gardemoen i Norge utsåg koncernen Årets säljare, Årets varuhus och Årets influencer. Lisa Axelsson, anställd på ÖoB i Vimmerby, utsågs till Årets säljare av de fyra som var nominerade.

”Lisa Axelsson är en person som gör skillnad, både för kunder och kollegor. Hon möter alltid människor med engagemang, positiv energi och ett genuint leende. Med sin kunskap och långa erfarenhet skapar hon trygghet och förtroende, vilket gör henne till en av kundernas favoriter i Vimmerby. Lisa utmanar både sig själv och sina kollegor på ett uppmuntrande sätt och bidrar starkt till en positiv och inkluderande arbetsmiljö. Lisa är inte bara en fantastisk säljare – hon är en uppskattad kollega som gör arbetsdagen bättre för alla. En riktig ÖoB-stjärna helt enkelt!", löd motiveringen.

Lisa Axelsson har jobbat i butiken i Vimmerby sedan 2011. Vår tidning fick en pratstund med henne precis när hon kommit tillbaka från Norge.

– Det har varit en jättekul upplevelse. Det var en helt fantastisk gala i en stor konferenshall. Det var 700 personer där och jättepampigt. Det var flera kända norska artister på plats, berättar Lisa Axelsson.

"Väldigt glad"

På plats fanns alla varuhuschefer i Sverige och Norge samt de nominerade till de olika priserna. Från Vimmerby var det Lisa Axelsson och Håkan Ericsson som var på plats.

Att hon skulle vinna hade hon aldrig trott.

– Jag blev väldigt överraskad och väldigt glad. Det var en riktig gala, där alla stod och applåderade, så det var pampigt. Jag blev verkligen jätteglad.

Hon fick en pokal, ett diplom och en värdecheck på 10 000 kronor.

– Det blev lite feststämning. Det var underhållning senare på kvällen och jag fick mitt pris mellan förrätten och varmrätten.

"Ännu starkare driv"

Det var bra stämning vid bordet där Lisa Axelsson satt. Nybro blev nämligen Årets varuhus.

– Hela vår region satt tillsammans vid vårt långbord. Det var roligt att få sätta Vimmerby på kartan när man är Norge. Norrmännen kände ingen Pippi, så det här är verkligen kul för ÖoB i Vimmerby. Jag hade aldrig fått det här priset utan kollegorna, chefen, familjen och alla kunderna. Det är kunderna som gett mig den positiva energin.

Vad betyder det här priset i arbetet framåt?

– Jag tror det betyder mycket. Man får ännu starkare driv och vill utvecklas ytterligare. Jag blir motiverad att hjälpa andra också.

Räknar med reaktioner

På vägen hem från Norge stannade Lisa och Håkan till vid flera ÖoB-butiker och nu räknar hon förstås med reaktioner från kunderna.

– Jag är ledig nu, men jobbar i helgen. Det är säkert många kunder som vill säga något, säger hon och skrattar.

– Jag är verkligen jättetacksam. Det här var jätteroligt. Vi har pratat om hur vi ska fira det här med kunderna, men vi vet inte helt hur ännu. Det blir säkert någon form av fika då. Vi kommer nog lägga ut det på våra egna sociala medier först.

ÖoB har cirka 100 butiker i Sverige med runt 800 medarbetare. Sedan 2024 ägs bolaget av norska Europris, som totalt driver cirka 370 varuhus och omsätter 14 miljarder.