KÖN RINGLADE SIG LÅNG NÄR ÖOB ÖPPNADE IGEN

ÖoB har hållit stängt i två och en halv vecka för att genomgå en ombyggnation och i dag var det nyöppning. Håkan Ericsson klippte invigningsbandet. Foto: Ossian Mathiasson

ÖoB i Vimmerby har öppnat igen efter att ha genomgått en stor ombyggnation under två och en halv vecka. Nyöppningen lockade väldigt många kunder och det skapades en lång ringlande kö utanför varuhuset. – Åh jäklar vad lång den var, utbrast Håkan Ericsson precis för öppning.

Sedan påskhelgens slut har ÖoB i Vimmerby hållit stängt för att genomgå en stor ombyggnation. Ett etableringsteam åker runt och hjälper alla ÖoB-butiker att bygga om rubbet och nu var det ÖoB-varuhuset i Vimmerbys tur på ombyggnationslistan.

Ombyggnationen har pågått i 17 dagar – och i dag, fredag, var det dags för nyöppning av varuhuset som man inte känner igen om man har besökt det sedan tidigare.

"Ni kommer inte känna igen er, jag lovar"

Butikschefen Håkan Ericsson blev rejält överraskad av det stora intresset och hur lång kö som ringlade sig utanför butiken.

– Åh jäklar vad lång den var. Välkomna tillbaka – vi har saknat er jättemycket. Vi har haft stängt i två och en halv vecka och byggt om hela ”schutaballongen”. Ni kommer inte känna igen er, jag lovar. Det kommer vara en stor surprise när ni kommer in. Vi har förstärkt vårt team och har 40-45 personer här inne som hjälper er till rätta, säger Håkan Ericsson.

ÖoB i Vimmerby fyllde 18 år i april och Håkan Ericsson ser positivt på vad som har hänt i varuhuset under de senaste veckorna.

– När man fyller 18 år får man göra lite mer grejer. Man slänger moppen åt skogen och köper bil. Det är det vi har gjort också. Vi har slängt ut allt gammalt och fräschat upp oss. Jag ska inte säga vilket bilmärke vi tycker att vi har nu, men det är den dyrare klassen av bil nu, säger Håkan Ericsson.

"Fått in så mycket nyheter"

En stor förklaring till totalrenoveringen är att ÖoB:s nya norska ägare Europris vill implementera sitt sortiment på den svenska marknaden.

– Jag har haft en del farhågor med att någon ska komma in och bestämma hur mitt varuhus ska se ut eftersom jag har bestämt det mesta i 18 år. Det är fantastiskt bra och mycket bättre än vad någon i personalen trodde.

Vad är du mest nöjd med?

– Att vi har fått in så mycket nyheter och fått ett mycket bredare sortiment som attraherar fler kundkategorier. Speciellt tror jag att kvinnor 20-60 år kommer uppleva oss som ett helt nytt varuhus.

Vad är det för element som ni har fått in där?

– Jag tänker på heminredning, gardiner, grejer till köket och prydnadsgrejer. Till männen, och då har jag lite fördomar, har vi en stor fixar själv-avdelning till bilen och grejer för snickeriarbete. Vi har mycket mer av det än vad vi har haft tidigare. Nu kan man köpa hemmafixargrejer hos oss också.

"Mycket mer än vad vi trodde"

Många kunder berättar för vår tidning att de upplever att det finns en helt annan tydlighet med avdelningarna. Nu vet man var grejerna finns och tidigare har man lärt sig var grejerna finns.

– Vi har varit väldigt spretiga. Vartefter vi har vuxit hela tiden så har vi sagt att vi måste ha in mer sånt och då får det bli här. Nu är det mer tydligt och strukturerat när vi har gjort om det från början. Sedan kanske vi växer ur det här också så småningom, men det tar väl ett par år tror jag.

Den mangranna uppslutningen från kunderna gör Håkan Ericsson väldigt glad.

– Det är också mycket mer än vad vi trodde. Vi vet att första timmen på en nyöppning alltid är bäst och vi har räknat till 250 kunder som passerat och klockan är bara 9.20. Det är suveränt och så här långt är vi jättenöjda. Alla kassor funkar och kvittona kommer ut i rasande fart så det är perfekt.

Efterlängtade kundmöten igen

Håkan Ericsson ger bilden av att det har varit ett febrilt, stressigt och roligt ombyggnationsarbete som har pågått i två och en halv vecka.

– Det har gått jättesmidigt. Som mest var vi nog 35 personer här inne som byggde och det är så uppstyrt. Det är inte första butiken vi bygger om i kedjan. Vi ska bygga om alla 93 butiker på två år så jag tror att vi ligger som butik nummer tio. Det blir bättre och mer finjusterat så det har gått jättebra även om det har blivit tidiga morgnar och sena kvällar och lördag och söndag.

Hur är det att möta kunder igen efter att ha jobbat med ombyggnationen i två och en halv vecka?

– Jag funderade faktiskt på det i går. Jag har jobbat i butik sedan jag var 18 år och jag har bara haft stängt utan kunder under två längre perioder. Det var när VIVO-träffen brann ner och nu när vi har byggt om ÖoB. Det blir en omställning med att ha stängt i två och en halv vecka, inte träffa kunder, inte kunna kolla sin omsättning utan bara gå till jobbet. Det är jättekonstigt när man är så van att vara resultatstyrd och vårt resultat räknas oftast i hur mycket vi sålde för.