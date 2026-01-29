Lisa kan bli årets ÖoB-säljare: ”Blev jätteöverraskad”

Lisa Axelsson är en av fyra säljare inom hela ÖoB-kedjan som är nominerade till priset ”Årets säljare” 2025. – Jag blev så himla överraskad, säger hon.

ÖoB är en av Sveriges största lågpriskedjor med 92 varuhus från norr till söder. Kedjan arrangerar varje år en kickoff och en gala i Norge för att uppmärksamma butikerna och medarbetarna. Butiken i Vimmerby var en av fyra nominerade i kategorin ”Årets ÖoB-varuhus” i fjol – och i år är Lisa Axelsson, mångårig medarbetare på ÖoB i Vimmerby, en av fyra nominerade till det fina priset som ”Årets säljare” 2025.

Vinnaren utses och presenteras på galan i Norge tisdagen den 10 februari. Lisa Axelsson får hänga med på kickoffen/galan och har också chansen att kamma titeln som ”Årets säljare”.

– Det är inte ensam jag blir nominerad utan vi blir nominerade som ett lag. Jag fick reda på det i måndags och blev jätteöverraskad och glad. Det är roligt för hela arbetsplatsen, säger Lisa Axelsson.

"Knappt hunnit läsa den"

Hon fick information om nomineringen i måndags och mottog motiveringen och en blomma på torsdagen.

– Jag fick motiveringen precis nu så jag har knappt hunnit läsa den och smälta det.

Vad tänker du om dina chanser att vinna priset?

– Jag har bara sett namnen och vilka butiker de tillhör. Förra året var det en medarbetare från vår region som vann priset och det var också första gången som priset delades ut. Det är fyra regioner i Sverige så jag tänker att de borde sprida ut det, men jag vet inte vad de går på. Jag har fått min motivering, men jag har inte sett de andra personernas motiveringar. Jag är jätteglad för att jag är nominerad och får hoppas på det bästa nu.

Lisa Axelsson är en mångårig ÖoB-medarbetare som har jobbat i Vimmerbybutiken sedan 2011.

– Tjusningen är nog blandningen med att träffa kunder samtidigt som man får variation i arbetet.