Vilken triumf för Lisa – utsedd till bästa säljare i koncernen

Lisa Axelsson är utsedd till Årets säljare inom norska jättekoncernen Europris som driver Överskottsbolaget i Vimmerby. Foto: Pressbild

Lisa Axelsson var en av fyra nominerade till titeln Årets Säljare inom ÖoB-koncernen. På gårdagens kickoff utsågs vinnaren – och det blev stort jubel för den mångåriga medarbetaren i Vimmerby.

Under kickoffen i Gardemoen i Norge utsåg koncernen Åres säljare, Årets varuhus och Årets influencer. Lisa Axelsson plockade alltså hem titeln Årets säljare. Motiveringen lyder såhär:

”Lisa Axelsson är en person som gör skillnad, både för kunder och kollegor. Hon möter alltid människor med engagemang, positiv energi och ett genuint leende. Med sin kunskap och långa erfarenhet skapar hon trygghet och förtroende, vilket gör henne till en av kundernas favoriter i Vimmerby. Lisa utmanar både sig själv och sina kollegor på ett uppmuntrande sätt och bidrar starkt till en positiv och inkluderande arbetsmiljö. Lisa är inte bara en fantastisk säljare – hon är en uppskattad kollega som gör arbetsdagen bättre för alla. En riktig ÖoB-stjärna helt enkelt!”

"Jätteöverraskad och glad"

Lisa Axelsson har jobbat i butiken i Vimmerby sedan 2011.

– Det är inte ensam jag blir nominerad utan vi blir nominerade som ett lag. Jag fick reda på det i måndags och blev jätteöverraskad och glad. Det är roligt för hela arbetsplatsen, sa Lisa Axelsson i samband med att hon nominerats till priset.

ÖoB har cirka 100 butiker i Sverige med runt 800 medarbetare. Sedan 2024 ägs bolaget av norska Europris, som totalt driver cirka 370 varuhus och omsätter 14 miljarder.

I vinst kammade Lisa hem en check på 10 000 kronor.