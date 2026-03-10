Nu börjar det säkra vårtecknet – då kommer man till dig

Nu börjar kommunen med sandsopning igen. Foto: Pressbild

Det är ett säkert vårtecken. Nu börjar kommunen att ta hand om sanden efter vinterns halkbekämpning. Då kommer man till dig.

Efter den snörika vintern börjar det nu bli dags att ta upp sanden efter vinerns halbekämpning.

"Om vädret tillåter kommer kommunens driftenhet nu påbörja sandupptagningen av den sand som använts för halkbekämpning under vintern", skriver kommunen.

Preliminärt börjar arbetet under vecka tolv med trottoarer och gång- och cykelvägar i Vimmerby. Veckan därpå fortsätter arbetet sedan med trottoarer samt de större matargatorna inne i Vimmerby.

Därefter är planen att sopningen och sandupptagningen fortsätter i Frödinge.

Ber alla ha överseende

Under påsklovet, som i år infaller vecka 15, räknar kommunen med att finnas på plats i Tuna och Rumskulla. Därefter blir det Södra Vi, Gullringen och Storebro.

Arbetet avslutas med bostadsområdena i Vimmerby. Tidsplanen åtta till tio veckor och turordningen kan förändras beroende på vädret, såsom snöfall, regn och kyla.

"Vi ber alla ha överseende med att det kan damma under arbetets gång och ibland bildas det kö där maskinerna kör fram", skriver kommunen.

Så kan man hjälpa

För att underlätta för kommunen ber man dig som fastighetsägare att göra följande:

* Sopa ut sanden i rännstenen utanför din tomtgräns. Du som är fastighetsägare ansvarar för att sköta gångbanan utanför din fastighet.

* Undvik att parkera på gatan under tiden som sopning pågår och respektera de tillfälliga parkeringsförbud som vi sätter upp.

* Visa hänsyn till våra arbetsfordon.