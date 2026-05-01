Sarah fick Vänsterns Medborgarpris 2026 – "Julen ska inte vara en klassfråga"

Förra året flyttade Vänsterpartiet i Vimmerby första majfirandet till Hultsfred när partiledaren Nooshi Dadgostar talade. I år var man tillbaka i Gästgivarehagen där man vanligtvis hållit till sedan 2015.

Talare var partiets gruppledare Lars Johansson samt Erik Andersson och förutom korv, fika och ballonger till barnen hade man musikunderhållning med lokal anknytning. Dessutom delades utmärkelsen årets medborgarpris ut till Sarah Svensson från Julklappshjälpen.

Nu har vänstern för första gången varit med och styrt Vimmerby under en mandatperiod och det tog Lars Johansson upp i sitt tal. Han hoppades på fortsatt och ännu starkare förtroende från väljarna. Han betonade även att den demokratiska processen bör gå långsamt och ödmjukt. När han senare får frågan om hur det känts att vara med och leda kommunens vardagspolitiska arbete svarar han:

– Det har varit jobbiga år. Delvis nytt för många av oss, delvis är det ju också stora utmaningar för kommunen generellt. Även det jag pratade om lite grand, indirekt i alla fall, att det finns stora utmaningar i välfärden och vi når ju inte allt som vi skulle önska, så att säga. Framförallt inte på en mandatperiod. Men som jag sa så tycker jag vi har påbörjat en förändring och det känns ändå bra att vi har gjort skillnad men vi måste fortsätta på den vägen.

Tillbaka i Gästgivarehagen

Lars återkom till att det demokratiska systemet av naturen ska gå lite långsamt även på kommunal nivå och att det är en stor organisation. Sedan får de se hur väljarna uppfattar det.

– Jag tror att många kan känna att vi ändå har gjort och tagit tag i saker på olika sätt.

Ni är tillbaka i Gästgivarehagen i år efter förra årets gemensamma storfirande i Hultsfred. Hur är det att vara tillbaka?

– Det var ju fantastiskt med vädret! Ska man vara svensk och klaga så är det lite för varmt, skrattar Lars.

– Det är härligt och kul att vi har vårt eget firande. Det känns viktigt för oss och vi lägger mycket krut på det. Både organisatoriskt och ekonomiskt – vi samlas kring det! Vi har en stark partiförening att kunna hålla i den här traditionen så många år. Det är inte så många i vänsterpartiet som har egna första majfiranden, det är ganska ovanligt i mindre kommuner. I Kalmar län är det bara två som är vänsterns egna firanden. Det är ju i Kalmar och här och det säger lite.

Värnar om ungdomsbanden

Som musikunderhållning hade man tagit in punkbandet Taggtråd (som även uppträdde i Källängen på socialdemokraternas och LO:s arrangemang) samt Hultsfreds kontrollslakteri. Att ha med lokala artister är enligt Lars något man har fäst sig vid:

– Det tycker vi är väldigt viktigt och särskilt när det är ungdomsband. Som Taggtråd som är nya, för det finns inte så många ungdomsband som spelar nu. Vi måste värna de som finns på något sätt för det är en viktig del av kulturlivet faktiskt.

Hjälper familjer till en värdig jul

En huvudpunkt under firandet är utdelandet av medborgarpriset och i år fick Sarah Svensson från Julklappshjälpen priset i form av ett diplom, blombukett och en gåva på 5000 kronor. Motiveringen hyllade hennes arbete med att hjälpa familjer så att alla ska kunna fira en värdig jul och själv berättade hon för Dagens Vimmerby om sitt engagemang:

– Jag hjälper ju familjer som har det svårt i juletid att ge sina barn julklappar. Jag tycker inte att julen ska vara en klassfråga utan att alla barn ska få uppleva en fin jul.

När fick du veta att du skulle få priset och hur känns det?

– För två veckor sedan något sådant, tror jag. Det känns jättesmickrande. Det är ju jättefint att folk uppmärksammar ens arbete!

Efter det enskilda firandets slut så fortsatte som vanligt de som ville och kunde upp till folkets park för att ansluta till det gemensamma demonstrationståget ner till Källängsparken.