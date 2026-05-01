"Kosse" hyllar Vimmerby i ny reklamfilm för Coca-Cola

Dryckesjätten Coca-Cola har tillsammans med Redgert Comms lanserat en kampanj för att stärka mindre svenska klubbar. Vimmerbydottern Kosovare Asllani är ambassadör och hyllar Vimmerby IF.

"Från Vimmerby till London".

Så inleds reklamkampanjen med Kosovare Asllani för Coca-Cola. Det är under sex veckor som Coca-Cola Sverige driver en kampanj där fotbollslag runt om i landet kan vinna pengar till sin verksamhet.

Initiativet är en del av företagets sponsring inom fotboll.

Tävlingen går ut på att konsumenter köper en kampanjmärkt flaska från Coca-Cola, Fanta eller Sprite, och sedan registrerar koden från korken i företagets app. Varje kod ger en röst, och varje vecka vinner det lag med flest röster 50 000 kronor till lagkassan.

– Bakom varje lag finns hundratals timmar av frivilligt arbete. Det är ryggraden i svensk fotboll, säger Coca-Cola Sveriges varumärkeschef Victoria Adolfsson i pressmeddelandet.

Åkt på tuff skada

I klippet som nu går att se på många olika plattformar lyfter "Kosse" förstås fram Vimmerby. Hon är en av två ambassadörer.

"Fotbollen har tagit mig till fantastiska platser. Nu är det här mitt hem. Jag hade inte kommit hit om det inte vore för Vimmerby. Så tack för allt, Vimmerby IF", säger hon.

Kosovare Asllani, numera i London City Lionesses, råkade i mars ut för en allvarlig knäskada. Flera ledband inklusive korsbandet är skadat och operation väntar. Hon har representerat storklubbar som Paris Saint-Germain, Manchester City, Milan och Real Madrid. Hon har vunnit Diamantbollen, spelat mängder av mästerskap och varit lagkapten för det svenska landslaget.