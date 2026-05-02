Fler ansluter till Fritidskortet – lista över anslutna föreningar i Vimmerby

Sedan Fritidskortet lanserades har utbudet för den som vill utnyttja aktivitetsbidraget vuxit. I Kalmar län är nu 48 procent av idrottsföreningarna anslutna, och länets alla kulturskolor. – Det gör det möjligt för fler barn och ungdomar att få en rolig och meningsfull fritid tillsammans, säger Madeleine Larsson, Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

För att ge fler barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid lanserade regeringen i september i fjol Fritidskortet. Kortet är ett ekonomiskt stöd på 550 kronor till alla barn och unga mellan 7 och 16 år, och kan användas till att betala avgifter och kostnader för fritidsaktiviteter. För familjer som föregående år tog emot bostadsbidrag finns möjlighet till ett utökat stöd på 2500 kronor per barn.

Utbudet av föreningar och kulturskolor som är anslutna till Fritidskortet växer, skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

– Det är glädjande att utbudet av föreningar och kulturskolor är så stort nu, det gör det möjligt för fler barn och ungdomar att få en rolig och meningsfull fritid tillsammans. Nu arbetar vi för att ännu fler föreningar och kulturskolor ska ansluta sig till Fritidskortet, säger Madeleine Larsson, projektledare vid Folkhälsomyndigheten i pressmeddelandet.

I Kalmar län är alla kulturskolor anslutna till kortet, och 48 procent av länets idrottsföreningar. Fritidskortet kan användas till att betala för aktiviteter hos föreningar i en annan kommun än hemkommunen.

I Vimmerby kommun finns tretton idrottsföreningar plus kulturskolan anslutna till Fritidskortet. Nedan listar vi alla anslutna: