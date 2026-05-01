01 maj 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

  Valborgsfirandet återkom till Gullringen – se bilderna här

    Det blev ett välbesökt Valborgsfirande inne i Gullringen. Se våra bilder här. Foto: Stefan Härnström

  • Valborgsfirandet återkom till Gullringen – se bilderna här
  • Valborgsfirandet återkom till Gullringen – se bilderna här
  • Valborgsfirandet återkom till Gullringen – se bilderna här
  • Valborgsfirandet återkom till Gullringen – se bilderna här
  • Valborgsfirandet återkom till Gullringen – se bilderna här
  • Valborgsfirandet återkom till Gullringen – se bilderna här
  • Valborgsfirandet återkom till Gullringen – se bilderna här
  • Valborgsfirandet återkom till Gullringen – se bilderna här
  • Valborgsfirandet återkom till Gullringen – se bilderna här
  • Valborgsfirandet återkom till Gullringen – se bilderna här
  • Valborgsfirandet återkom till Gullringen – se bilderna här
  • Valborgsfirandet återkom till Gullringen – se bilderna här

Valborgsfirandet återkom till Gullringen – se bilderna här

NYHETER 01 maj 2026 09.00

Efter ett långt uppehåll firades det Valborg i Gullringen igen. De som var med förr minns de stora firandena ute vid Dammen. I år firades det inne i samhället och tillströmningen av besökare blev riktigt stor.

Annons:

För barnen hade man ordnat med fiskdamm och på gräsmattorna hade man ställt fram massor av uteaktiviteter. De äldre kunde sätta sig ute i det fina aprilvädret med en öl eller dricka.

På värdshuset serverades det våfflor och bygdeföreningen grillade korv och hamburgare vid biblioteket.

Vid 20-tiden tände Conny Gunnarsson den lilla majbrasan man ställt upp på ett uttjänt släp och för säkerhets skull hade man både fyra brandsläckare och vattenslang redo.

Det blev som sagt ett mycket välbesökt firande med kanske runt 150 till 200 personer – långt över förväntningarna. Så om intresse och engagemang finns så är det möjligt att man nästa år återgår tilldet klassika firandet vid Dammen.

Annons:

Stefan Härnström

redaktion@dagensvimmerby.se

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt