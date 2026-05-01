Kanonmatch av FBSK – hon gjorde fem mål

FBSK bjöd på fin underhållning i kvällens storseger mot Oskarshamn/Rödsle B. Louise Andersson var stekhet och nätade fem gånger om i 7-0-segern.

De två övriga målen gjordes av Elin Linder. FBSK hade 3-0 i paus och var flera klasser bättre.

– Det var en bra match, vi var inte nöjda med spelet i premiären och har tränat och tjatat i en och en halv vecka. Idag sitter de sakerna bättre, först och främst vill vi ha bollen mer och är lite kyligare med bollen. Vi har ett bra anfallsspel matchen igenom. Det var en väldigt bra match, berömmer tränaren Robin Blomberg.

Samtliga inblandade plussas. Tabellen finns här.