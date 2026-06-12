Det är fritt fram för bad överallt i kommunen. Foto: MostPhotos

Det är fritt fram för bad överallt i kommunen. Det visar sommarens första badvattenprovtagning.

Provsvaren visar att det är tjänligt vatten vid alla provtagna badplatser. Det innebär att bakteriehalten är låg och det är fritt fram för bad.

Varje sommar tar kommunen prover på badvattnet vid några badplatser i kommunen för att kontrollera halten av bakterier. Den senaste provtagningen gjordes den 8 juni och nu har provsvaren kommit.

Provsvaren visar att det är tjänligt vatten vid alla provtagna badplatser, vilket betyder att det är fritt fram för bad runtom i vår kommun.

Badplatserna som berörs är Anen, Borstingen, Dammen i Gullringen, Dammen i Storebro, Försjön, Gränssjön, Stjärneviksbadet i Juttern, Kröbadet i Krön och Nossenbadet i Nossen, Solnen och Stora Holmsjön.