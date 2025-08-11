Förhandsbeskeden stämde – här är det dock en anmärkning

I fredags kom förhandsbeskeden från provtagningen som visade att det gick att bada vid Dammen i Gullringen och vid Krönbadet vid Krön. Resultaten visar nu att det stämde.

Det var vid provtagningen den 29 juli som det visade sig att vattnet vid Dammen i Gullringen och vid Krönbadet vid Krön var otjänligt.

En vecka senare togs ett nytt badvattenprov för att kontrollera vattnets kvalitet och i fredags hade kommunen fått ett förhandsbesked på omprovet.

Det visade då att vattnet vid de två badplatserna var tjänligt. I Gullringen är det helt tjänligt medan det vid Krön var tjänligt med anmärkning. Det innebär att det fortsatt är förhöjda bakteriehalter där, men att det inte längre är farligt att bada i vattnet.

De slutgiltiga resultaten fick kommunen nu den 11 augusti och då visar det sig förhandsbeskedet stämde.

Det innebär att det bara är att plumsa i vattnet i Gullringen och även vid Krön, även om det vid det senare är en anmärkning.