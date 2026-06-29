Blivande föräldrar känner sig nonchalant bemötta – "Enorm oro"

"Lasse" och hans fru ska bli föräldrar för första gången i sommar. Efter regionens otydliga besked kring bemanningen har de jagat svar på sina frågor. Foto: MostPhotos

Frenetiskt har blivande pappan ”Lasse” jagat svar på sina frågor sedan regionen meddelade att de inte kan garantera att sommarbemanningen på förlossningen i Västervik löser sig. – För min fru har det varit en enorm oro, och det enda som kan mildra det är att få konkreta besked från regionen.

De beskeden har han jagat i över två veckor nu.

– Det har varit ett jäkla jobb med att försöka få ett besked. Det är inte för mycket begärt att regionen hade gått ut med ett "bu eller bä", säger Lasse som egentligen heter någonting annat.

Vad är det främst för frågor du vill ha svar på?

– Jag vill veta om regionen har för avsikt att täcka merkostnader vid hänvisning till annan förlossning under en eventuell nedstängning. Jag har bett om samtliga intyg som skulle kunna styrka det, alternativt bett dem om en skriftlig bekräftelse.

Ingen återkoppling

Sedan det blev känt att regionen kanske inte klarar att lösa sommarbemanningen på förlossningen i Västervik har Lasse sökt en rad högt uppsatta personer inom Region Kalmar län. Utan återkoppling från vare sig verksamhetschef, avdelningschef eller tillförordnade, som alla uppges ha gått på semester.

– I de två senaste mailen har jag även inkluderat Johan Rosenqvist som är hälso- och sjukvårdsdirektör och Magdalena Bosson, regiondirektör, plus att jag försökt ringa samtliga i kontaktkedjan utan något svar.

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Hotat med att gå vidare

Det gick så långt att han hotade med att kontakta Patientnämnden, IVO och media om han inte fick svar senast måndag eftermiddag.

– Återkopplingen har enbart innehållit beklagande, att de väntar på besked från KLT:s ledning och information om att de inte har utarbetade rutiner för förmodade förlopp.

Lasse och hans fru har beräknat förlossningsdatum den 17 juli, det vill säga precis när nedstängningen skulle bli aktuell i så fall. Då väntar de sitt första barn.

Hur har ni påverkats av beskedet?

– För min fru har det varit en enorm oro, och det enda som kan mildra det är att få konkreta besked från regionen. Det är därför jag varit på dem så pass. En av de vanligaste komplikationerna vid födsel är till följd av oro och anspänning, säger Lasse och fortsätter:

– Det började med oro, nu är det åt hållet ilska. Det är så slappt, det är enklaste sättet jag kan beskriva det på.

Kan vara fler som undrar

På måndagen kom så ett svar gällande transport och logi, via Lisa Lindholm Jansson, tf verksamhetschef på kvinnokliniken i Västervik. Information han säger sig ha fått dra ut dem och som han gärna vill dela med sig av till andra i samma situation, som kanske också har samma funderingar.

– Jag hoppas det kan ge några andra födande lite mer klarhet, även om svaren är mindre än vad man kan önska, säger han.

”Förlossningen i Västervik kommer göra bedömning via telefon, därefter kommer de kontakta KLT och anordna sjuktaxi alternativt ambulans. Vid hänvisning där mottagande förlossning bedömer att man är i för tidigt skede och inte läggs in, alternativt efter förlossning, så kommer födande få anordna hemtransport själv via egen bil eller kollektivtrafik. Det ersätts med reseersättning där sjuktaxi samt egenanordnad hemresa bekostar födande 155kr i egenavgift per enkelresa. Detta är enligt ovannämnd helt enligt normal praxis, inga extra insatser/garantier är alltså i dagsläget planerade förutom att förlossningen sköter kontakt till KLT för sjuktaxi”, delger han svaret till vår tidning.

Lovas besked om logi

I dagsläget kan de heller inte garantera några extra insatser kring patientlogi om födande inte blir inlagd, men har svårt att ta sig hem.

– De hänvisar just nu till ”normal praxis”, att det beror på bedömning på plats samt sjukhusets innehav av patienthotell. De har lovat att besked gällande logi ska lämnas innan en eventuell stängning av förlossningen i Västervik sker, berättar Lasse.

Han är uppriktigt besviken på hur regionen behandlar de som beräknas bli föräldrar under tiden då bemanningen är osäker.

– Det som irriterar mig är att de inte kan ge besked. Om det är fullt på förlossningen till följd av många födande kvinnor är en sak. Då är det inga konstigheter om man hänvisas till andra ställen – men, att hänvisas till andra ställen för att regionen inte löser bemanningen är en helt annan sak. En bemanningssituation som under lång tid borde ha kunnat förutspås om man hade lyssnat på kritik från personal, IVO, fackförbund och Arbetsmiljöverket.

”Lat ursäkt”

Det må vara sant att det är brist på barnmorskor, men det är också en lat ursäkt, tycker Lasse.

– Andra regioner och sjukhus klarar ju sin bemanning, avslutar Lasse som vill understryka att den vårdpersonal paret mött så här långt; på mödravård, besök på förlossningen, i föräldragrupper och annat förtjänar en enorm eloge för det fantastiska arbete de gör. Så mitt kontaktförsök och svarssökande är en indikation på hur deras ledning fungerar.