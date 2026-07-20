FÖRLOSSNINGEN ÖPPEN HELA SOMMAREN – ALLA DYGN LÖSTA

Förlossningen i Västervik kommer vara öppen hela sommaren. Bemanningen är löst för de sex återstående dygnen genom insatser från befintliga medarbetare. Foto: MostPhotos

Förlossningen på Västerviks sjukhus kommer hålla öppet hela sommaren. Region Kalmar län meddelar att de har säkrat bemanningen för de återstående sex dygnen. Det innebär att verksamheten kan bedrivas som vanligt.

Den glada nyheten gick Region Kalmar ut med vid 13-tiden på måndagen.

Arbetet med att säkra bemanningen på förlossningen i Västervik under sommaren har gett resultat.

I torsdags meddelade Region Kalmar län att bemanning saknades för sex dygn mellan den 24 och 30 juli. Bemanningen för dessa dygn är nu löst genom insatser från befintliga medarbetare. Det innebär att gravida kan planera för att föda på Västerviks sjukhus under hela sommaren.

"Det handlar om medarbetare som tar extrapass och om medarbetare som går in från sin semesterledighet. Vi är mycket glada och tacksamma över att medarbetare på kvinnokliniken och mödrahälsovården har visat ett stort engagemang och en vilja att ställa upp. Tack vare deras insatser kan förlossningen i Västervik hålla öppet hela sommaren", säger Johan Liliequist, sjukhuschef på Västerviks sjukhus, i ett pressmeddelande.