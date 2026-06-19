Här är det senaste beskedet om förlossningen i Västervik

Johan Rosenqvist är hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Kalmar län. Ännu finns ingen lösning för bemanningen på förlossningen i Västervik senare i sommar. Bilden är ett montage. Foto: Mostphotos/Arkiv

För en dryg vecka sedan avslöjade vår tidning att gravida kvinnor i norra länet fått besked om att förlossningen i Västervik skulle stänga i sommar. Dagen efter backade regionen, men kunde inte heller helt säkert sägas att förlossningen kommer hållas öppen.

I samband med regionstyrelsens sammanträde i veckan var förstås ämnet uppe på agendan.

"Som tidigare kommunicerats är situationen med bemanningen på förlossningen i Västervik inför sommaren ansträngd. Vid regionstyrelsens sammanträde informerade hälso- och sjukvårdsdirektören Johan Rosenqvist att det under lång tid pågått ett intensivt arbete för att lösa bemanningssituationen för att kunna hålla förlossningen öppen hela sommaren och det jobbet fortsätter", skriver regionen.

Just nu ser man över flera olika alternativ. Det handlar till exempel om hyrbemanning, ytterligare genomgång av scheman och förfrågan om extrapass har skickats ut till flera medarbetare i hela regionen.

"Berörda gravida kommer att få löpande information och man kan alltid höra av sig till sin barnmorska på mödrahälsovården eller till förlossningen vid eventuella frågor", skriver man vidare.

Men ännu är alltså ingen lösning presenterad.

HÄR kan du läsa vår långa intervju med hälso- och sjukvårdsdirektören Johan Rosenqvist från en vecka tillbaka.