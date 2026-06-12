Regionens "dementi" – inget beslutat om förlossningen i Västervik

Region Kalmar län gick ut med någon slags dementi mot vad man själva kommunicerat under fredagen. Foto: MostPhotos

I går avslöjade vår tidning att förlossningen vid Västerviks sjukhus stänger under drygt två veckor i sommar. Regionen menar dock, trots vad gravida kvinnor fått för information, att något slutgiltigt beslut ännu inte är fattat.

HÄR kan du läsa vår artikel från i går kväll. I den kunde vår tidning avslöja att gravida kvinnor under torsdagen fått besked att förlossningen i Västerik skulle stänga under två veckor i sommar.

Det är bemanningssituationen som anges som orsak. Tidsperioden är 13 juli till 2 augusti och alla gravida kvinnor med beräknad förlossning under den här perioden fick ett sms från 1177.

– Jag blev chockad och började gråta. För mig som förstföderska är det en mardröm att ha nästan en och en halv timme till närmaste förlossning, säger Ida från Västervik.

”Under perioden 2027-07-18 till 2026-08-02 kommer Förlossningen vid Kvinnokliniken, Västerviks sjukhus inte ha möjlighet att ta emot födande kvinnor”, inleddes brevet, som är undertecknat av Michael Algovik, överläkare och verksamhetschef.

Under den aktuella perioden hänvisas alla födande till andra sjukhus.

Någon slags dementi

Under fredagen har flera andra medier också plockat upp vår nyhet. Region Kalmar län gick dock ut med vad som får kallas för någon slags dementi under fredagsmorgonen.

– Vi vill förtydliga att något slutgiltigt beslut om att stänga förlossningsverksamheten under denna period ännu inte är fattat, säger hälso- och sjukvårdsdirektören Johan Rosenqvist i ett pressmeddelande.

Regionen menar att utskicket skedde för att kunna planera olika scenarier och ge berörda gravida möjlighet att förbereda sig.

"Vi arbetar fortsatt intensivt med att hitta lösningar för att kunna upprätthålla verksamheten, bland annat genom att se över flera olika bemanningsalternativ", skriver man.

– Vi har förståelse för att informationen väcker frågor och oro hos blivande föräldrar. Det beklagar vi. Vår ambition är att vara öppna med situationen samtidigt som vi arbetar för att hitta den bästa möjliga lösningen för de gravida, deras familjer och våra medarbetare, säger Johan Rosenqvist.

Enligt regionen kommer berörda gravida löpande få information och man uppmanas att höra av sig till sin barnmorska på mödrahälsovården eller till förlossningen vid eventuella frågor.