JUST NU: BEMANNING LÖST FÖR FLER DYGN PÅ FÖRLOSSNINGEN

Ytterligare bemanning är löst på förlossningen i Västervik i sommar. Beskedet kommer från Region Kalmar län på torsdagen. Foto: MostPhotos

Region Kalmar län har lyckats lösa full bemanning för ytterligare fem dygn. Det innebär att förlossningen i Västervik tar emot som vanligt i sommar med undantag för mellan 24 och 30 juli då gravida hänvisas till andra förlossningskliniker.

Det intensiva arbetet med att lösa bemanningsläget på förlossningen i Västervik har gett resultat. Genom justering i befintligt schema, flytt av personal inom kliniken och extern bemanning, har regionen nu löst full bemanning för ytterligare fem dygn.

Kvarstår gör perioden från den 24 juli till och med den 30 juli, då sex dygn fortfarande saknar full bemanning.

"Vi har lyckats minska den period då vi behöver hänvisa gravida till andra förlossningskliniker. Inledningsvis såg det ut som om det skulle gälla under två veckor, nu blir det under sex dygn", säger Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Kalmar län, i ett pressmeddelande.

Enligt regionen har det hela tiden funnits en dialog med berörda gravida som har fått information om läget.

"Vid osäkerhet eller frågor går det bra att höra av sig till sin barnmorska på mödrahälsovården eller till förlossningen", skriver Region Kalmar län.

Förlossningen har i viss mån fortsatt möjlighet att ta emot akuta fall som inkommer med ambulans.