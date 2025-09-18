KD:s kritik mot förlossningen: "Är det ens lagligt?"

Gudrun Brunegård (KD) har lämnat in en interpellation till nästa regionfullmäktige, kopplat till bristen på barnmorskor på förlossningen i Västervik. Foto: Tess Hartikka

Två av fem vårdplatser har stängts på förlossningen i Västervik och kvinnokliniken har tillfälligt stängts helt, vilket kan leda till att gravida behöver söka sig till Kalmar, Norrköping eller Eksjö för att föda. Nu riktar riksdagsledamoten och regionpolitiker Gudrun Brunegård (KD) kritik mot regionens hantering, och kräver svar inför nästa regionfullmäktige. – Det är en häpnadsväckande diskriminering. Du ska ha rätt till lika god vård oavsett var du bor i länet, säger Gudrun Brunegård.

Under sommaren förvärrades den redan ansträngda personalsituationen på Västerviks förlossning. Av 24 tjänster är 10 vakanta, vilket har lett till att antalet vårdplatser har behövt minskats från fem till tre. Samtidigt stänger vårdavdelningen på kvinnokliniken, och patienter vårdas istället på kirurgen och medicin.

I Vimmerby tidning har man skrivit att gravida i Vimmerby och Hultsfred kan tvingas åka till Eksjö, Linköping eller Norrköping.

Regionrådet Mattias Adolfsson (S) som är ansvarig för hälso- och sjukvård i länet har dock sagt till vår tidning att mödrar i Västervik och Vimmerby inte ska behöva känna någon oro för att de ska riskera att få föda på annan ort än Västervik.

– Om mödrar ska föda på annan ort är det framför allt de som finns i mellanlänet. Det är Oskarshamn med omnejd som kommer hänvisas till Kalmar och det är den prioriteringsordning man arbetar efter. Är det akut så kan man fortfarande tas emot, säger han.

"Vården ska inte bero på vilket postnummer du har"

Gudrun Brunegård (KD) har nu lämnat in en interpellation till sjukvårdsansvariga regionrådet Emmy Ahlstedt (C), som kommer att tas upp på regionfullmäktige på torsdag nästa vecka.

– Jag ifrågasätter om det över huvud taget är lagligt, att säga att kvinnor från ett visst geografiskt område ska få sämre vård och sämre tillgänglighet. Det är precis det vi pratat om så länge, att vården inte ska bero på vilket postnummer du har.

Hon understryker att tillgången till vård ska vara jämlik enligt hälso- och sjukvårdslagen.

– Det är ett grundläggande krav från hälso- och sjukvårdslagen att vård ska ges på lika villkor. Det gör det ju inte ifall man säger till kvinnor i Hultsfred och Vimmerby kan räkna med att bli hänvisade till andra län.



– Att jag lyfter perspektivet "är det ens lagligt?" kanske kan göra att de omprövar det här. Det är min förhoppning, så att det blir mer rättvist.

Annons:

"Vad har pengarna gått till?"

Brunegård pekar också på att regeringen skjutit till stora summor för att stärka förlossningsvården, men att Region Kalmar inte lyckats rekrytera personal.

– Under förra året så fick Region Kalmar län 172 miljoner från regeringen för att säkra tillgänglighet och god vård. Dessutom har de i årets budget avsatt knappt 1,4 miljarder till att stärka förlossningsvården. Det motsvarar drygt 3 miljoner kronor för Kalmar läns räkning, som ska vara specifikt för förlossningsvården.

– Då undrar jag naturligtvis: Vad har regionen använt de här pengar till, när man inte har lyckats rekrytera de barnmorskor som behövs?

Hur tycker du man ska gå till väga för att lyckas rekrytera fler barnmorskor?

– Regeringen har tillskjutit pengar till regionen för att de ska kunna öka personalstyrkan. Redan under min tid som regionråd, fram till 2019 när jag blev riksdagsledamot, så tog vi fram ett paket med åtgärder som man borde kunna göra för att göra regionen till en mer attraktiv arbetsplats. Man borde höja lönerna och anställa fler så barnmorskorna orkar med sitt yrkesliv och får en bättre balans mellan arbete och fritid.

De andra två frågorna hon ställer i interpellationen är:

Vilka medicinska och juridiska analyser har gjorts, för att försäkra sig om att kvinnor i Vimmerby och Hultsfred garanteras likabehandling, och inte utsätts för ökade risker jämfört med andra kvinnor i upptagningsområdet, i samband med längre restider till förlossning?

Vilka åtgärder vidtas för att satellitpatienter från kvinnokliniken som vårdas på medicin- och kirurgavdelningen ska garanteras lika god vård som om de hade vårdats på Kvinnokliniken.

– Det finns väldigt mycket forskning som visar att när patienter från en medicinsk disciplin vårdas inom en annan, så ökar risken för att viktiga förändringar inte upptäcks i tid och det är större risk för vårdskador. Därför tänker jag att det kan finnas en risk nu när man stängt avdelningen på kvinnokliniken, säger hon.

Interpellationen kommer att hållas på torsdag nästa vecka i regionfullmäktige.

– Det ska bli intressant att höra vad Emmy Ahlstedt säger, och jag hoppas på att de kan ge några redovisningar på hur de har använt de här pengarna.