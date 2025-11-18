Vimmerbybo blev lurad på köp av torktumlare

Polisen har fått in ett ärende som är rubricerat som ringa bedrägeri. En man från Vimmerby kommun blev lurad på köp av torktumlare.

En man i 65-årsåldern från Vimmerby kommun hade för avsikt att köpa en torktumlare via en köp- och säljsida på internet. Han har haft kontakt med säljaren och säljaren vill ha förskottsbetalning för att vara säker på att han ska få köpa den här torktumlaren.

Han swishar över 900 kronor och beger sig till en adress i Östergötland för att hämta torktumlaren. När han kommer dit finns det ingen säljare där. Han får inte tag i säljaren och ska därmed ha blivit lurad på 900 kronor.

En kvinna i 45-årsåldern från Söderhamns kommun är uppsatt som misstänkt i ärendet som just nu ligger på bedrägeriavdelningen.