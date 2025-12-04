HOTADE SKJUTA ANSTÄLLD: HÄR ÄR DRAMAT SOM STÄNGDE STADSHUSET

Nu offentliggörs vad som hände när stadshuset i Vimmrby fick stängas ner för en dryg månd sedan. Kommundirektör Ola Karlsson beskrev då händelsen som "obehaglig", vilket nu de flesta nog håller med om. Foto: Arkivbild

En klient inom öppenpsykiatrin i Vimmerby hotade att skjuta sin kontaktperson på Vimmerby kommun och alla som kom i vägen. Nu offentliggörs vad som låg bakom dramat då stadshuset stängdes ner för en dryg månad sedan.

Det var måndagen den 27 oktober som stadshuset i Vimmerby av säkerhetsskäl stängdes ner, dörrarna låstes och vakter kallades in för att patrullera i och runt byggnaden.

"Kommunen har ännu inte full klarhet i hotets dignitet, men vidtar försiktighetsåtgärder för att säkerställa tryggheten för både medarbetare och besökare", kommunicerade kommunen i ett pressmeddelande.

Kommundirektör Ola Karlsson var skakad av det inträffade.

– Det är givetvis obehagligt för alla som har det som sin arbetsplats, men framför allt för den enskilde, sa han till vår tidning samma dag.

Skulle skjuta medarbetaren

Nu har händelsen anmälts till Arbetsmiljöverket, och i och med detta offentliggörs mer om vad som verkligen hände.

På fredagen den 24 oktober, innan hemgång, blev en medarbetare uppringd av en anställd inom socialpsykiatrin som uppgav att en klient till medarbetaren uttryckt hot gällande medarbetaren och uppgav att medarbetaren skulle vara försiktig. Hotet anmäldes till polisen redan under fredagen.

Efter helgen, på måndagen, fick medarbetaren sedan till sig att klienten uttryckt att han skulle skjuta medarbetaren och ”alla som kommer i vägen”.

Missnöjd med beslut

På måndagen ringde enhetschefen inom kommunen upp medarbetaren och dennes chef på öppenpsykiatrin när hotet blev känt. Chefen fick då till sig att klienten i samtal med en anställd inom organisationen sagt att han var missnöjd med det beslut om ekonomiskt bistånd som han hade fått samt att han skulle skjuta medarbetaren och alla som kom i vägen.

Kommunens säkerhetssamordnare kontaktades och i samråd med denne togs beslutet att stänga stadshuset och kontaktcentrum omedelbart samt att kalla in vakter till fastigheten. Kommunikationsavdelningen gick omedelbart ut med meddelandet att stadshuset hade stängts ned anledning av en hotsituation.

Hotellnatt med GPS och vakt

Efter utredning och övervägande bedömdes stadshuset som säker för den utsatte medarbetaren då den enhet som medarbetaren jobbar på befinner sig inom dubbla skalskydd. Chefen var under måndagen med medarbetaren och gjorde en kompletterande anmälan angående hotet.

Medarbetaren arbetade på plats under hela dagen, men inför natten bokades ett hotellrum till medarbetaren och dennes barn. Dessutom inhämtades larm med GPS och medhörning från vaktbolaget.

Efter husrannsakan och förhör med den misstänkte klienten bedömde polisen under tisdagen situationen som säker. Erbjudande gavs dock till medarbetaren om fortsatt larm samt samtalsstöd för företagshälsovården, vilket medarbetaren tackade nej till.

Utredningen av händelsen är ännu inte klar.