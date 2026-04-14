SÅLDE KNARK I VÄSTERVIK – DUO ÅTALAS

En man och en kvinna åtalas nu för narkotikabrott. Det finns misstankar om att tanken var att sälja narkotikan.

Det var den 6 mars i år som polisen grep en man i 35-årsåldern och en kvinna i 40-årsåldern i Västervik. De båda anhölls men kvinnan sattes på fri fot ett par dagar senare. Mannen har suttit häktad sedan den 9 mars.

Det var under fredagskvällen den 6 mars som polisen observerade en förmodad narkotikaaffär i närheten av Esplanaden i Västervik. Vid husrannsakan i deras bostad hittades en mängd narkotika.

Mannen är sedan tidigare dömd för liknande brottslighet.

Nu åtalas duon för narkotikabrott. Enligt åklagaren har mannen och kvinnan gemensamt och i samförstånd haft knappt 30 gram amfetamin, knappt tio gram cannabis och fyra tabletter med narkotika. Enligt åklagaren var innehavet tänkt att helt, eller åtminstone delvis, säljas vidare.

Åklagaren yrkar att 1 200 kronor i kontanter ska förverkas från de båda. Åklagaren menar att pengarna härrör från brottslig verksamhet.

Åtalas för fler brott

Dessutom yrkar åklagaren att en mobiltelefon ska förverkas från mannen. I bostaden ska även narkotikaverktyg ha hittats. Mannen åtalas även för narkotikabrott samma datum.

Det ska ha rört sig om att han sålt knappt fem gram cannabis strax före gripandet. Mannen ska ha fått 2 000 kronor för detta och det vill åklagaren också ska förverkas.

Där lutar sig åklagaren bland annat mot en konversation mellan köparen och mannen. Han åtalas även för ett tredje fall av narkotikabrott och det handlar om att han vid tre tillfällen mellan 4 och 5 mars bjudit ut narkotika till försäljning på Snapchat.