05 maj 2026
ÅTAL VÄCKT MOT HÄKTAD MAN I VÄSTERVIK

Åklagaren hävdar att mannen haft narkotikan i syfte att sälja den vidare. Genrebild. Foto: MostPhotos

KRIM 05 maj 2026 17.00

Den 3 februari häktade en man i Västervik. Nu är åklagaren klar med utredningen.

Den 31 januari gjorde polisen ett tillslag och hittade en mängd knark i mannens ägo. Det handlar om 34 gram kokain och 583 gram cannabis. Mannen häktades den 3 februari och nu har åtalet väckts i ärendet.

Mannen är i 30-årsåldern och narkotikabrotten anses vara av normalgraden. Han åtalas för innehav av narkotika och för att vid tolv tillfällen salufört knarket.

Åklagaren menar att mannen haft knarket i syfte att sälja det vidare.

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

