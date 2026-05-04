TÄNDE ELD I VILLA – LED AV PYSKISK STÖRNING

Så här såg det ut i rummet efter branden. Foto: Polisens förundersökningsprotokoll

Den man i 35-årsåldern som suttit häktad för mordbrand i Virserum döms nu. Han anlade branden under en psykos i bostaden där han bor. Nu döms han till rättspsykiatrisk vård.

Det var en lördag i början av februari som det började brinna i en villa i Virserum. Ägarna till huset, där mannen också bodde, lyckades själva släcka branden i villan med en pulversläckare och ingen person kom till skada i samband med händelsen.

Polisen fattade misstankar om att branden var anlagd och vid lunchtid ett par dagar senare anhölls en man i 35-årsåldern. Han häktades sedan den 11 februari misstänkt för mordbrand.

Mannen åtalades tidigare under våren för att ha anlagt branden. Under måndagen föll domen.

Mannen har hela tiden nekat till brott. Han säger att han saknat uppsåt, då han befunnit sig i ett psykotiskt tillstånd och själv uppfattat att han haft rätt till nödvärn.

Känner sig otrygga

Från brottsplatsundersökningen framgår det att det fanns fyra separata brandområden. Dessa är på en byrå, kring ett fönster, ett nattduksbord samt en papperskorg. Det är bevisat att någon tänt eld.

Räddningsledaren har uppgett i ett sakkunnigutlåtande att det kunde ha fått stora konsekvenser utan ett fungerande brandskydd.

”Då hade branden troligtvis spridit sig vidare i fastigheten och risk för liv och skador hade funnits. Detta framför allt på grund av tiden på dygnet då många människor ligger i sängen och sover och det tar tid innan man uppfattar vad som händer och innan personer tar sig ut till säker plats”, skriver insatsledaren.

En annan boende på adressen hörde brandlarmet och trodde att mannen tjuvrökte inne på rummet. När han sprang dit och öppnade dörren möttes han av vad han beskrivit som en brandvägg av eld och rök. Händelsen har också satt tydliga spår för ägarna. De reagerar starkt på röklukt och känner sig otrygga.

Trodde en torped var efter honom

Mannen har berättat att det är han som startat branden, men hur minns han inte. Hans avsikt var att skrämma bort den torped han trodde att han hade efter sig. Han tänkte aldrig själv på att det kunde bli en storbrand.

Tingsrätten tar i sin bedömning fasta på att mannen cirka en vecka före händelsen hade googlat på "grader av vanlig brand i trä". I det rättspsykiatriska utlåtandet framgår det att mannen haft nedsatt förmåga till insikt, men inte helt saknat sådan förmåga att det leder till en annan bedömning.

Mannen döms nu av Kalmar tingsrätt för mordbrand. Han bedöms lida av en allvarlig psykisk störning och han döms därför till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Han ska också betala skadestånd till ägarna av huset med sammanlagt drygt 80 000 kronor.