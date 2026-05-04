04 maj 2026
UPPGIFTER: SHL-meriterad forward klar för VH

Kalle Carlsson uppges vara klar för Vimmerby Hockey. Foto: Bildbyrån

ISHOCKEY 04 maj 2026 13.49

40 poäng på 36 matcher. Det svarade Kalle Carlsson för den gångna säsongen i Hockeyettan. Nu uppges han vara klar för Vimmerby Hockey.

Det är Vimmerby Tidning som har källor som säger att Vimmerby Hockey och Kalle Carlsson kommit överens om ett kontrakt. BLT hade samma uppgifter i torsdags.

Kalle Carlsson och KHK är egentligen redan överens om en fortsättning, men i förra veckan skrev BLT att uppgifter gjorde gällande att forwarden var på väg till Vimmerby eller Östersund.

Forwarden gjorde en match på lån för VH den gångna säsongen.

21-åringen svarade för totalt 40 poäng på 36 matcher i Hockeyettan föregående säsong. Han har testat på SHL-spel tidigare med Örebro HK och har på allsvensk nivå representerat såväl Mora som Nybro. 

Kalle Carlsson har reresenterat juniorlandslaget flera gånger och bland annat säsongen 2024/2025, där det blev fem poäng på fyra matcher med juniorkronorna.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

