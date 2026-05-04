Flera anmälningar efter valborgshelgen i infekterade sommarstugebråket

I slutet av förra veckan larmades polisen till det sommarstugeområde i Vimmerby kommun där det pågår ett infekterat bråk mellan ett antal fastighetsägare och markägarna. Nu har flera anmälningar upprättats.

En infekterad schism mellan å ena sidan två markägare i Vimmerby kommun och å andra sidan ett antal personer som äger fritidsfastigheter på friköpt mark har pågått en längre tid. Vid lunchtid på torsdagen larmades polisen till platsen.

Enligt uppgift till vår tidning var det ägare till ett par av fritidsfastigheterna som på torsdagsförmiddagen fick se att markägarna var i full färd med att gräva diken längst med den väg som fritidshusägarna tidigare har åkt på för att ta sig till sina stugor. Deras tillgång till den vägen ska vara reglerat i och med ett officialservitut, men sedan en tid tillbaka har de inte kunnat ta sig till sina stugor med bil på grund av stora stenblock och bommar som har blockerat tillfartsvägen.

Enligt en av stugägarna kom det under onsdagen besked från Kronofogdemyndigheten, som man tidigare har begärt hjälp med handräckning av, att alla stenar som har placerats för att blockera husägarna från att kunna köra till sina stugor och kunna parkera sina bilar omedelbart ska tas bort.

Och i dag var alltså markägarna i gång med att gräva diken på samma platser. I rent syfte att stänga ute fastighetsägarna från sina stugor, menar de.

– Så klart finns det ingen annan anledning – de ersätter väl helt enkelt stenarna, som de nu tvingas ta bort, med diken. Man tror inte att det är sant, detta har gått fullständigt över styr och nu känner vi bara en kombinerad känsla av rädsla och obehag. Detta är vårt paradis som har förvandlats till ett ställe förknippat med total ångest. Vi lever mitt i en mardröm och man vet aldrig vad som kommer att hända härnäst, berättade en av fritidshusägarna.

Flera anmälningar upprättade

De är just detta som polisen nu upprättat anmälningar angående, alltså diken som grävts i området.

– Det finns två fall av egenmäktigt förfarande upprättat. Det handlar om att man ska ha grävt dike och dumpat gödsel på mark som målsägande har servitut på. Det är ju en känd konflikt det här sedan tidigare och genom att gräva det här diket hindrar man målsägande från att ta sig till fritidshuset, säger Hampus Haag vid polisen.

Den 3 maj gjordes också en anmälan om egenmäktigt förfarande.

– Man ser då att någon dumpat flera skopor med gödsel och jord på mark som tillhör servitutet. Vi får se vad det blir av det här. I regel lägger sig inte polisen i det här och det rör olika uppfattningar om servitutet. Det är civilrättsligt när det gäller sådana här typer av avtal eller avtalsbrott, men det är upp till mig att fundera på vad vi ska göra och om vi ska göra något, säger Hampus Haag.

En anmälan om tagande av olovlig väg och skadegörelse har också upprättats, där markägaren är målsägande.

– Målsägande menar att man gått på hennes mark och skadat grödor. Den anmälan gjordes den 2 maj.

