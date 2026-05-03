BILDSPEL: Konst, minigolf och matglädje på Upptäckarda´n

Gårdsbutiker, caféer, konstföreningar och större turistmål håller extraöppet under söndagen i samband med Upptäckardán. Vår tidning var på plats vid några av besöksmålen. Foto: Tess Hartikka

Solen sken över Hultsfreds och Vimmerby kommuner när årets Upptäckarda´n lockade besökare till ett 60-tal utflyktsmål. Vår tidning var på plats på tre av besöksmålen för att prata både med verksamheterna och med besökare.

På söndagen var det återigen dags att ge sig ut på vägarna i Hultsfreds och Vimmerby kommuner för att upptäcka nya och gamla utflyktsmål och smultronställen. Upptäckarda´n arrangerades gemensamt av de båda kommunerna söndag 3 maj och brukar locka tusentals besökare.

Invigde nyhet vid campingen

Drygt 60 besöksmål runt om i kommunerna öppnade sina verksamheter för besök under dagen. Hultsfred Strandcamping är ett av alla besöksmål som traditionsenligt deltar i dagen.

– Vi har haft premiärhelg för säsongen på cafét, så det passar ju perfekt att det blir i samband med upptäckardagen. Det är många man ser som inte varit här förut, så det är jättekul. Vi har varit med alla år sedan vi startade här. Det är ju jättebra väder idag också, så det här är toppen, säger Rickard Hammarlund, som äger Hultsfred Strandcamping tillsammans med sin fru Erica.

I år passar de på att inviga en nyhet: äventyrsgolfbanan.

– Det är många som testar den och det har varit väldigt uppskattat. Av alla som spelar idag så kör vi en utlottning av några vinnare som vinner våfflor och dryck, som vi drar sen när dagen är klar. Och alla barn som kommer förbi blir bjudna på päronbris, som är en glass, säger Rickard.

"Mer besökare än förra året"

Jan-Olof Parnestam jobbar för Storebro Sport Club och har hand om cafét och lotteriet de har under dagen. De har också ställt i ordning en utställning av konst och hantverk, och några av utställarna är på plats. Hantverkaren Martin Risén skapar bland annat skopor i trä och horn, och Siirka Liisa Karlsson har med sig det som hon har virkat och stickat, samt en bok som hon skrivit om att jobba i skola, som hon skrev efter att ha jobbat många år på skolan i Storebro.

– Jag skulle säga att vi haft mer besökare än förra året, och det är fortfarande många timmar kvar, säger Jan-Olof Parnestam.

Bjarne Molander och hans fru Pia är också på plats för att visa upp konst av hans pappa, Tage Molander, som gick bort i slutet av förra året.

– Farsan målade jättemycket, och var rätt känd bland Storebroborna och Vimmerbyborna.





Sjundekvills Gårdsbutik

Carina och Lars Ståhl brukar åka på Upptäckarda´n varje år. Tidigare har de mest besökt platser runt om i Frödinge och Tuna, men i år upptäcker de Storebro och Hultsfred. Deras första stopp för dagen blev på Sjundekvills Gårdsbutik i Storebro, där man kunde handla mathantverk i gårdsbutiken och köpa nötköttsburgare som grillades utanför.

– Vi har aldrig varit här innan, det är väldigt goda hamburgare! Vi ska till Blombacka också, sedan får vi se. Det kanske blir Lönneberga också, säger de.

Elin Johansson från Vimmerby besöker också gårdsbutiken för första gången, tillsammans med sin familj.

– Vi brukade ofta åka på upptäckarda´n när jag var liten, och sedan ibland när man ser något roligt. Vi har varit på skytteföreningen innan vi kom hit, det var roligt att prova på att skjuta, och sedan efter det här ska vi nog åka till Hemlängtan i Frödinge, säger hon.

Sjundekvills Gårdsbutik har medverkat i Upptäckardagen i flera år.

– Det är supertrevligt att träffa både befintliga kunder och nya kunder. Vi vill att folk ska upptäcka gårdsbutiken. Hittills har det varit en hyfsad lugn början, men nu börjar det trilla in folk nu vid lunchtid, säger ägaren Louise Glindell.