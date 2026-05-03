Leon, 18: Har fått roll som vuxenskådis i ALV – även aktuell i Solsidan

En bild från när Leon som elvaåring medverkade som Skorpan i radioteatern Bröderna Lejonhjärta ihop med Malte Gårdinger. Foto: Privat

Leon Sandelius är aktuell i vuxenrollen som Abbe i ALV:s nya miljö för Junibacken och Madicken. "Det känns superhäftigt och supercoolt att få spela i den miljön första året", säger han. Foto: Lotta Madestam

Han har levt sin dröm som barnskådespelare i Astrid Lindgrens Värld i flera år. Nu tar Leon Sandelius, 18 år från Hultsfred, steget upp till en vuxenroll – ett år för tidigt. – Det är en superrolig roll, säger Leon som också är aktuell i tv-succén Solsidan.

När ALV öppnar sin nya miljö för Junibacken och Madicken i sommar är det med Leon Sandelius i rollen som Madickens granne och vän Abbe.

– Det känns superhäftigt och supercoolt att få spela i den miljön första året. Det är så roligt när ingen vet hur det ska se ut eller vad man kan förvänta sig, nu när det går från små minihus till riktigt stora hus, säger Leon Sandelius entusiastiskt.

Blev chockad över beskedet

Egentligen finns det en åldersgräns vid 19 år för att få en vuxenroll i sagoparken, men Leon Sandelius fick ett både uppskattat och överraskande samtal efter audition, när produktionen hörde av sig med beskedet att de ville se honom som Abbe i sommar.

– Med tanke på att jag är för ung och inte utbildad alls, utan jag går samhäll på gymnasiet, så blev jag chockad att jag fick möjligheten. Jag blev verkligen jätte, jätteglad, tillägger han. Det är superkul att få komma tillbaka.

Får ett bonusår

Det här blir, vad man kan kalla, ett bonusår för Leon som varit publikvärd de två senaste åren sedan han blev för gammal för att vara barnskådespelare. För det har inte funnits i tanken att lämna arbetsplatsen han älskar.

– Jag har spelat Emil i två år och Tommy i Pippi i tre. Det har varit jättekul att vara publikvärd, men nu ska det bli roligt att komma tillbaka som skådespelare.

Vad tror du produktionen fastnade för hos dig, som gjorde att du fick rollen som Abbe, trots att du är ett år för ung?

– Bra fråga. Jag tror det är för att jag dels samlat erfarenhet utanför, att jag inte bara varit barnskådis utan gjort även andra skådespelarjobb. Jag tror också att de ville ha någon yngre till Abbe, så jag tror att det var ett passande läge.

Samlat erfarenheter

Trots att han bara är 18 år har Leon Sandelius hunnit samla på sig en hel del erfarenheter. Han har bland annat medverkat i ”En annan Albin”, som är en radiodramatisering som bygger på Johan Unenges bok med samma namn. Han har även läst in Skorpan i radioteatern Bröderna Lejonhjärta, som spelades in under en hel månad.

– Det är det största jag gjort, skulle jag säga, och alla jag jobbade med har blivit kända efter den produktionen. Som Dragomir och Malte Gårdinger, säger Leon Sandelius som var elva år då och fick betyget "knivskarp i rollen som den svårt sjuka Skorpan" av Aftonbladets kulturjournalist.

Syns på tv framöver

Framöver kommer han även synas i en mindre roll i Solsidan, Felix Herngrens omåttligt populära tv-serie.

– Där hade jag en liten, liten roll som en som heter Vidar. Det kommer visas i säsong tio 2027, så det var lite coolt, berättar Leon under intervjun hemma i familjens villa i Hultsfred.

Men nu räknar han ner dagarna till premiären i Astrid Lindgrens Värld, som öppnar Junibacken den 19 juni.

– Vi har repat hela mars inomhus, då har jag varit ledig från skolan och arbetat in den tiden både innan och efter. Vi i Junibacken har något reptillfälle kvar i början av maj medan övriga miljöer är igång för fullt nu. Vi är lediga till slutet av maj då vi får tillgång till den riktiga miljön. Då blir det på riktigt, när de byggt färdigt.

Fem föreställningar per dag

Abbe är med i alla fem föreställningarna, som är under en dag i Madickenmiljön.

– Så jag gör Abbe på heltid. Det känns superroligt med helt nya föreställningar, som är olika alla fem. Det börjar på morgonen med att Madicken och Lus-Mia lär känna varandra och hon går på skoltaket och så avslutas det med att Abbe berättar att han är synsk och skrämmer Madicken i spökhuset.

Hur tycker du att det går?

– Det går jättebra, det flyter på superbra.

Leon Sandelius är klar med att det är detta han vill hålla på med i framtiden. Han vill bli skådespelare, framför allt inom film- och tv-branschen.

– Dit vill jag komma, det är mitt stora mål. Det hade varit skitkul, säger han.

Är det något särskilt du drömmer om?

– Det hade varit roligt att få vara med i julkalendern, och mitt livsmål är att få leda Melodifestivalen. Det är inte riktigt så en skådespelargrej, men det hade varit kul. Det är en stor dröm.

Det kom lite oväntat?

– Det hade varit så kul att få bidra med härlig energi och ha en massa sångnummer. Utöver alla skådespelargrejer, säger Leon Sandelius som tar studenten 2027.

– Astrid Lindgrens Värld är en jättebra merit, jag är så tacksam över att få samla på mig erfarenhet. Det är ju en väldigt lång säsong från mars till in på höstlovet. Att vi improviserar lika mycket som vi repeterat in saker är en väldigt bra erafenhet att ha från en så välkänd park som Astrid Lindgrens Värld är.