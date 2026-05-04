Våldtäktsdömd polisstudent från länet frias av hovrätten

I februari dömdes en polisstudent från Kalmar län till sex års fängelse för att ha våldtagit sin sambo vid ett stort antal tillfällen. Nu frias han helt av Göta hovrätt.

Mannen, som är i 25-årsåldern, är ursprungligen från Kalmar län men studerade till polis i Växjö. Han häktades vid Växjö tingsrätt förra hösten och var då misstänkt för att ha våldtagit sin sambo över 50 gånger under 2024 och 2025.

I början av februari i år dömdes han för flera våldtäkter och grov fridskränkning. Tingsrätten fann det styrkt att mannen hade tvingat till sig sex av den kvinna han levt med samt även kränkt henne på andra sätt. Åklagaren hade bland annat ljudfiler och foton från kvinnans mobiltelefon som bevis. Mannen dömdes till sex års fängelse och att betala ett skadestånd på 620 000 kronor till den målsägande kvinnan.

Bevisningen räcker inte

Domen överklagades till Göta hovrätt, och när de nu kommer med sin dom visar det sig att de gör en helt annan bedömning än tingsrätten och friar mannen helt.

Detta baserar man främst på att man anser att den stödbevisning som gäller tiden före de aktuella händelserna samt vittnesmål som framförts har lågt bevisvärde.

”Det finns delar av målsägandens utsaga som framstår som tveksam. Detta omkullkastar inte trovärdigheten av målsägandens utsaga i sig men medför att den måste stödjas av stark bevisning av annat slag”, skriver Göta hovrätt bland annat i sin dom.

Även det skadestånd som tingsrätten tidigare dömt ut till kvinnan avslås.

Mannen har under hela rättsprocessen nekat till brott.